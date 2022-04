Buscan presupuesto para reparar los techos de la Escuela Técnica Nº 2 debido a las filtraciones

El Gobierno provincial busca presupuesto para cambiar los techos de la Escuela Técnica Nº 2 debido a las filtraciones. Los inconvenientes se viralizaron durante las últimas lluvias en Capital y afirmaron que fueron construidos para un clima que no es el de la provincia y por eso se dan los problemas edilicios.

“Todavía no pudimos iniciar porque estamos buscando presupuesto para los techos de la Escuela Técnica Nº 2, porque no son para nuestra zona y la solución que encontramos es generar una nueva estructura, que es un sobretecho que lleva un costo importante y no son soluciones que se den de un día para otro”, afirmó Emilio Breard, subsecretario de Infraestructura Escolar.

“Lo que sucedió no estaba programado y lleva todo un proceso, porque los fondos se manejan desde el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, están aprobados, y una vez que inicie el presupuesto, comenzaremos la obra. Lamentablemente hasta que no estén los techos hechos no van a terminar los inconvenientes”, indicó en Sudamericana.

Por otro lado, el funcionario informó que en la Escuela Nº 290 se corrigieron y se hicieron nuevamente los desagües y el pavimento y se están haciendo trabajos profundos.

“En el caso de la Escuela Manso, tiene los mismos inconvenientes que tiene la Escuela Nº 2, porque son establecimientos que se hicieron en otra época y no son aptos para nuestro clima. Tenemos días que son de más de 40 grados y después baja drásticamente, entonces tenemos la idea de intervenir en ambas escuelas y lo haremos de una forma parecida”, resaltó.

Por otra parte, indicó que en el interior hay problemas con los desagües, pero no tienen la magnitud de los establecimientos capitalinos. Además, aseguró que hay 1800 establecimientos y durante la pandemia se trabajó en 700, y a pesar del covid se hicieron 75 nuevas escuelas y se espera que se construyan 70 más para este año.

“Tuvimos varios episodios en Capital, principalmente en los edificios más complejos, como son los colegios Regional o Normal, donde ya empezamos los trabajos de cubierta enmarcados en el plan de recuperación de escuelas emblemáticas”, concluyó Breard.