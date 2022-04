Susto en la República de los Niños: dos chicos se cayeron de un juego mecánico en movimiento

En la República de los Niños, en la localidad bonaerense de La Plata, dado que dos chicos de 11 y 14 años salieron despedidos de un juego mecánico en movimiento. Sin embargo, el accidente no tuvo consecuencias de gravedad: uno de los menores sufrió heridas leves.

Según indicaron, todo se debió a un error humano, ya que uno de los operarios no verificó que uno de los chicos no se había colocado el cinturón de seguridad. Por ello, cuando el juego recién estaba arrancando, se cayó. Inmediatamente, los empleados llamaron al servicio de emergencia contratado por la empresa que tiene la concesión de los juegos. Así, los médicos comprobaron que no habían sufrido lesiones de gravedad.

“El parque de juegos está concesionado. El municipio se encarga de verificar que se cumpla con el control mecánico de los mismos, pero acá se trató de un error involuntario del operario”, indicaron las fuentes consultadas por Infobae. Y agregaron: “Los menores se encuentran en buenas condiciones de salud, más allá del golpe y el susto que se dieron. Fueron atendidos en el lugar por personal médico, sin necesidad de ser trasladados. Se retiraron por sus propios medios, junto a la familia”.

La Municipalidad de La Plata lleva adelante un plan de obra, que comprende la creación de una “plaza de la Energía, iluminación led en todo el predio; la vuelta del tren y la radio; la puesta en valor de los edificios, las esculturas y el arco de ingreso; el bacheo de los circuitos aeróbicos, una plaza accesible y cartelería visual y braille en cada espacio”, se informó hace 48 horas sobre la renovación de la República de los Niños.

(AG)