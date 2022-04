Yanina Latorre cruzó ferozmente a Ana Rosenfeld en una red social

Las tensiones entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld continúan en ascenso y este viernes en "LAM" (América TV) se dio otro debate que terminó este sábado en un cruce de ambas en Twitter.

En la conversación que el viernes debatía el regreso de Victoria Vanucci y todos sus escándalos, Ana Rosenfeld recordó el prendedor de Evita Perón que le regaló Matías Garfunkel a la exmodelo y al finalizar la anécdota, la abogada expresó: "El destino de ese prendedor lo desconozco", con lo cual Ángel de Brito se preguntó dónde podría estar esta importante alhaja y Nazarena Vélez opinó que probablemente esté guardado, pero Yanina Latorre apuntó filosa: "¿Qué guardado? Se lo llevaron contrabandeado".

Ante estas declaraciones de Latorre, Ana intervino para intentar defender a su clienta: "Más allá de que podemos opinar de una manera u otra, literalmente una joya no es llevársela de contrabando", lo cual inició un fuerte debate, ya que la esposa de Diego Latorre intentó explicarle a su compañera, con la que ya ha tenido varios roces en los últimos días, que es una objeto que debió ser declarado en la mudanza que Vanucci hizo para irse de Argentina: "Eso no es una joya, lo que está comprado en un remate que es de ese estilo, que están declarado y que tienen título, (si no lo declaras) es contrabando... No son pertenencias, la AFIP obliga a declarar la compra, la venta y la pertenencia, y cuando vos te llevás una obra de arte de Argentina a otro país, tenés que declararla acá y allá, si querés te doy la AFIP y leé la ley, Ana. No me querás discutir todo, por Dios... Por defender a tu amiga".

La letrada volvió a explicar por qué consideraba que lo que decía Yanina no tenía validez: "No te estoy discutiendo nada, no la estoy defendiendo, no es mi amiga, es mi clienta; más allá de eso la quiero mucho y la aprecio mucho porque vi un gran cambio en su persona. Cuando uno se muda, se lleva sus cosas", pero Latorre estaba preparada para discutir su argumento y contó su experiencia con las mudanzas internacionales: "¿Por qué te creés que lo están buscando en Estados Unidos a él? Tenés que declararlo, yo me mudé de país a país ochocientas veces por el fútbol y no tenía obras de arte... Declaraba todo, no sabés lo que es mudarte...".

Además, la picante panelista de "LAM" se dirigió puntualmente de Rosenfeld y aseveró: "No estás entendiendo la diferencia, una cosa es un Rolex o un Cartier, y otra cosa es una obra de arte como el prendedor de Evita, comprado en un remate en Christie's, ahí tienen un valor, están tasados y tienen un título, mis relojes no tienen títulos, son míos, no tienen título, pero de verdad las joyas tienen que declararlas".

Yanina Latorre reaccionó a su desencuentro con Ana Rosenfeld

El conocido tuitero @AnibalPachanga5 le dio la derecha a Ana Rosenfeld en Twitter sobre lo que intentaba explicar en "LAM", ya que aunque detalló que los datos que la abogada había aportado de los montos tope que tiene la AFIP para el ingreso de cosas de uso personal, estaban errados, cuando una internauta intentó mezclar ese tema con la discusión de la declaración del prendedor de Evita Perón de Vanucci, este manifestó que eran dos cosas diferentes, con lo cual logró que la nueva panelista le respondiera.

"¡Hay que diferenciar lo jurídico de lo contable! ¡Muy bien @AnibalPachanga5! Además, los muebles que mostraban no pueden registrarse. No existe un registro de sillones ni cómodas. Eso no significa que por su valor, deban o no figurar en una declaración impositiva", escribió Ana, pero no contaba con que Yanina Latorre volvería a cruzarla en la red con estas fuertes palabras: "¡NO SEAS IGNORANTE! Yo estaba hablando de una MUDANZA. ¡Leé un poco e informate (de) lo que es una mudanza internacional y una importación! Es mejor estar mudita cuando una no sabe de un tema".

En otro tuit, Yanina agregó: "¡Leé! ¡De eso se trata cuando uno trabaja seriamente e informa! Y otra cosa, los objetos suntuarios cuando son obras de arte NO se pueden sacar del país sin declarar. ¡Y pagan bs personales! INFORMATE... ¡NO HAY JURÍDICO NI CONTABLE. Es derecho aduanero… que se ve que no la cursaste. Es mejor estarse calladita o seguir defendiendo amigos".

Aunque para este punto, Ana no respondía ninguno de los tuit de Yanina, esta última continuaba con su descargo en su perfil: "Ayer me tira un cuadro no es mueble. Casi me desmayo. Yo hablaba de bs muebles e inmuebles. Además, tampoco se le dice cuadro, es una obra de arte. En fin… Me jode mucho la gente que se mete en cualquier tema porque quiere 'hablar' al pedo, pero hablar. Y pero aún cuando quieren competir, amooooooooor. Avísenle que en lo mío ella ni tiene para empezar".

La única respuesta directa que emitió la abogada este sábado, fue la que dio al reaccionar a una nota en la que Exitoína hacía referencia al cruce que tuvo con Yanina en vivo, en medio del debate sobre las declaraciones de la primera dama, Fabiola Yañez, cuyo título era "Yanina Latorre liquidó a Ana Rosenfeld luego de que se enfrentase con la abogada en LAM", a lo cual contestó: "¡Error! ¡Yanina no me liquidó, se ofendió porque dije que somos 6 personas y un conductor! ¡Si fuera 'un monologo' que tenga su programa propio! Cada una tiene un lugar y hay que respetar!". (Exitoína)