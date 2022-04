La reacción de Stefi Roitman cuando le dijeron que está embarazada

Lejos de los fuertes rumores de crisis de pareja que revolotean alrededor de Stefi Roitman y Ricky Montaner, la modelo se muestra feliz en las redes.

Eso sí, se cansó de que a diario le pregunten si está embarazada y decidió aclarar la situación a través de sus stories de Instagram para ponerle un freno a las especulaciones.

"Stefi, estás embarazada... Es una afirmación, no una pregunta", le escribió un fan. Este fue el comentario que desató el descargo de la modelo, que aclaró si está esperando un hijo con el cantante.

STEFI ROITMAN REACCIONÓ A LOS RUMORES DE EMBARAZO

"En cada foto y en cada cosa que subo o que comparto una respuesta o un comentario es '¿Estás embarazada?'. 'Tenés cara de embarazada', me dicen...".

"Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada. Ya que estamos: no estoy", sentenció la modelo, dejando bien en claro que no está esperando un hijo con Ricky.

Ciudad.com