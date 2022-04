Esperarán las lluvias para analizar si habilitan el tránsito sobre el arroyo Santa Lucía

El jefe del distrito 10 de Vialidad Nacional, Daniel Flores, confirmó a El Litoral que por el momento no se normalizará el tránsito sobre Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.197 de Itá Ibaté. Esperarán el comportamiento de la estructura a partir de la llegada de lluvias durante el día de hoy.

“Según los trabajos que están ejecutando de la empresa de Corredores Viales, nos informaron que ya superaron las tareas pesadas que tenían que ejecutar ahí. Debido a las tareas de revestimiento que todavía faltan ejecutar, ellos necesitan esperar que aparezcan lluvias entre esta noche (por esta madrugada) y mañana (por hoy)”, expresó el funcionario.

“Van a analizar los comportamientos del trabajo realizado hasta ahí y ver si están en condiciones de habilitar el transporte liviano”, admitió. En ese marco confirmó que la cartera nacional no emitirá un comunicado oficial de habilitación de circulación hasta que los ingenieros no estén seguros de que ya no es peligrosa la circulación de tránsito liviano.

La estructura cedió por las intensas lluvias registradas en la provincia el pasado 11 de abril cuando se desmoronó una parte del viaducto, lo que obligó a desviar a los camiones y vehículos livianos que debían cruzar sobre el puente del arroyo Santa Lucía. (BDC)