Caso Kevin: familiares reclamaron justicia

Familiares, amigos y conocidos de José María Candia, alias “Kevin”, el joven que falleció en la Unidad Penal Nº 1 en abril de 2020, reclamaron el esclarecimiento del hecho.

La mamá de Kevin expresó a Radio Dos que “hoy estamos reclamando nuevamente justicia por Kevin, él no estaba reclamando nada, no era partícipe de ninguna protesta, por lo que pudimos ver en las imágenes del penal, eso fue una represión desmedida generada por el mismo servicio penitenciario y no fue un motín”. Asimismo, mantuvo: “Kevin se llevó la peor parte de todo lo que sucedió ese día”.

(NG)