Larreta en Corrientes: “Hay que llegar a 2023 con un plan para generar trabajo

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de Juntos por el Cambio, participó hoy, a través de Zoom, del encuentro regional “NEA-Desarrollo Productivo e Innovación” organizado por la Fundación Pensar, en Corrientes. Durante su charla, dirigida a referentes de todo el noreste, el mandatario hizo referencia a 2023.

“No podemos llegar a la presidencia sin antes tener listo un plan de gobierno, con programas concretos” sostuvo Larreta y detalló “un plan para: estabilizar la economía, antes que todo lo demás; para replantear la coparticipación, que cada provincia sea autónoma, que no dependa del Gobierno nacional y terminar con esa deuda enorme con el federalismo. Un plan para mejorar la educación y potenciar el talento de los argentinos; para multiplicar las exportaciones con una apertura inteligente al mundo. Pero lo más importante de todo es generar trabajo, ese tiene que ser nuestro norte”.

Según Larreta, la generación de empleo es hoy el mayor desafío de Argentina. “Nuestro futuro gobierno debe tener como prioridad la producción y el trabajo como ordenador social”. Haciendo referencia a la posibilidad que tiene el espacio de volver al Poder Ejecutivo nacional en 2023, dijo: “Tenemos una oportunidad enorme pero también una enorme responsabilidad. Hay que llegar con un plan consensuado con todo el espacio”; en esa línea, hizo hincapié en la unidad de Juntos por el Cambio como valor fundamental e innegociable.

El jefe de Gobierno porteño ponderó el aporte de la Fundación Pensar compuesta por gente formada que, “además, tiene una fuerte mirada federal. Porque la Argentina solo va a salir adelante si logramos reconstruir el federalismo”.

Antes de cerrar, el dirigente de Juntos por el Cambio arengó: “Todos estos esfuerzos nos van a llevar al gobierno en el 2023 y lo vamos a lograr sin improvisación y sin soluciones mágicas. Para eso los planes no pueden esperar”.

Segunda jornada

Se llevó a cabo ayer la segunda jornada del primer encuentro regional de la Fundación Pensar en la ciudad de Corrientes, sobre el desarrollo productivo y la innovación. Hablaron Mauricio Macri, expresidente de la Nación, y Patricia Bullrich, presidente del Pro, y cerró el encuentro Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es intercambiar información con productores, empresarios, académicos y docentes a fin de diseñar políticas públicas con un enfoque local y fortalecer la comunidad de la Fundación Pensar en el interior del país.

Rogelio Frigerio, exministro del Interior, resaltó que “esta actividad que lleva adelante la Fundación Pensar es donde nos quiere ver la gente trabajando, en los problemas concretos de la Argentina, en lo que nos quita el sueño a los argentinos. Hay que estar cerca de los problemas, dificultades y sueños de los argentinos”.

Planteó que “no es momento para que la política siga con esa agenda en paralelo a los problemas de la gente y que se enfrasque en luchas de poder y liderazgo. Tenemos que ponernos a trabajar sobre lo que vamos a hacer si la gente nos vuelve a dar la confianza de liderar el destino del país, y en Entre Ríos, después de veinte años del mismo signo político gobernando la provincia, nos animamos a cambiar por otra cosa”.

“Las provincias y los municipios ayudan poco a bajar la presión impositiva, a dar alivio fiscal a la producción y la generación de empleo. Tenemos que generar normas que contemplen los derechos de las personas que están buscando trabajo y no lo encuentran”, dijo.

Además, indicó que hay “aspectos en el desarrollo local vinculado al servicio público. Tenemos uno de los costos de energía local más altos del país; no tiene que ver con energía eléctrica, estamos al lado de Salto Grande. Tampoco con el transporte, sino con la empresa provincial que le traslada a la gente costos altísimos”.

José Aranda, accionista del Grupo Clarín, productor ganadero y arrocero, instó a las autoridades “a tomar cartas en el asunto y revisar lo que ocurre por ejemplo en Uruguay, país también arrocero que tiene un código de agua que invito a que sea copiado o implementado, porque en Uruguay si el Estado determina que hay una represa que puede ser declarada de interés público por el beneficio que va a producir, el Estado autoriza la represa y se hace cargo de indemnizar a la parte inundada. Pero la represa se hace y no se postergan sus beneficios”.

Explicó que “Corrientes está beneficiada por la disponibilidad de agua, sin embargo prácticamente no usa agua. No llega al 1 % de uso. Se debería fomentar desde el Gobierno y auspiciar la construcción de represas para crecer en el uso de riego en la provincia. En Corrientes se cultivan alrededor de 100.000 hectáreas de arroz. El Estado tiene el deber de involucrarse y facilitar la construcción de represas para el riego”.

Indicó que “la política tiene que darse cuenta que tiene que promover la actividad, ser facilitador para crear fuentes de trabajo. En Corrientes se pueden irrigar muchísimas hectáreas, que no se hace porque no se puede”. Por lo tanto, “el Estado debe ser motorizador en este tipo de gestiones y no estar desentendido, y mirar más cerca que lo que es su necesidad política del día. Hay que mostrarse con proyección”.