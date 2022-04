Tiempo de descuento para el inicio del evento librero más esperado del país

Con la promesa de un esperado reencuentro presencial tras dos años de ausencia y una propuesta no virtual de preeminencia nacional, incluso regional, ante las exigencias de una pandemia que flexibiliza sus exigencias, pero que continúa modificando el pulso de los grandes eventos internacionales, la Feria del Libro de Buenos Aires se prepara para desplegar su tradicional potencia cultural y lectora a partir del jueves en La Rural.

A menos de cinco días de que la Feria del Libro abra sus puertas al público general, libreros, editores, representantes de universidades, provincias y países de todo el mundo apuran los preparativos de sus stands para lo que será un esperadísimo recomienzo, un ansiado volver a encontrarse en presencia por los pasillos del tradicional predio porteño cuando, tras el discurso inaugural del escritor Guillermo Saccomanno, en la noche del jueves próximo, se corte la cinta que da inicio al mayor evento librero de la región.

Con La Habana como la Ciudad Invitada de Honor, entradas oscilan entre los 300 y 450 pesos y cheques para usar en librerías, entre los invitados internacionales más relevantes están el best seller estadounidense John Katzenbach (autor de El psicoanalista), Javier Cercas, la español Paulina Flores, el rumano Miguel Gane y la joven poeta Loreta Sesma.

Su nuevo director, Ezequiel Martínez, se predispone para vivir todos estos días hasta el 16 de mayo, un total de 18, “del otro lado del mostrador, en la organización y en la trastienda -explica a Télam- y ver todo el esfuerzo y la cantidad de cosas que involucran a la Feria del Libro más importante de la región. El desafío más grande es vivirla desde dentro con un gran equipo detrás que me respalda para que todo sea posible, que todo salga de la mejor manera y que sea un disfrute para lectores, autores, editores y todo el público en general”

“La recorrí como lector, periodista, participante de mesas o diálogos o entrevistas pero nunca desde este lado y eso significa no solo el desafío de estar al frente del regreso y el reencuentro con la Feria Internacional del Libro después de tres años, en que la pandemia impidió también hacerla de manera presencial, sino vivir el día a día cada uno de los detalles, actividades, jornadas, encuentros, diálogos, firmas de autores, el encuentro con los lectores”, indica Martínez. Respecto a cómo se imbricará la propuesta internacional ante los impedimentos logísticos que aún impone la pandemia, Martínez, titular de la Fundación El Libro, desestima un menoscabo, “el tema de la pandemia del covid no creo que signifique una merma en la presencia internacional -asevera-. Ya no solo los expositores, incluso países como Chile y Uruguay van a tener una presencia mucho más grande que en ediciones anteriores”.