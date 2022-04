Colón derrotó a El Tala y se ilusiona con clasificar

En el cierre de la décimo séptima fecha de la División NEA de la Liga Federal de básquetbol, Colón venció a El Tala 74 a 69 y mantiene la ilusión de clasificar a la siguiente etapa.

El partido, que se jugó el domingo en cancha de Colón, tuvo como principal goleador a Jonathan Baéz con 21 puntos del conjunto local, mientras que Juan Cruz Cequeira aportó 16.

En El Tala los jugadores destacados con el goleo fueron Jonathan Monzón con 15 puntos y José Coutada con 14.

La victoria le permitió a Colón llegar a los 20 puntos, igualando la línea de Amad en la lucha por el sexto lugar, aunque el conjunto goyano tiene un partido menos disputado.

La fecha 18, prevista para el sábado 30 de abril, contempla estos encuentros: El Tala vs. Sarmiento de Resistencia, Acción de Sáenz Peña vs. Regatas Resistencia, Amad vs. Hindú Club de Resistencia y San Martín de Curuzú Cuatiá vs. Tokio de Posadas.