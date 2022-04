Confirmaron el paro de colectivos en Corrientes

Al menos hasta la media mañana de hoy no habrá colectivos en Corrientes por un paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El ministerio de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria, pero hasta el cierre de esta edición la notificación no había llegado a la UTA, por eso desde antes de la medianoche de ayer las unidades ya no circulban.

Se estima que la medida de de fuerza será dejada sin efecto una vez que la UTA se notifique de la conciliación. En Corrientes afecta a más de 180 colectivos.

La medida, según el gremio, se enfoca en el pedido de “aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país”. A través de un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Carlos Fernández, informaron que la medida de fuerza comenzará a las cero horas hoy y se extendería hasta las 23.59 de mañana.

“No vamos a acatar la conciliación obligatoria, vamos a continuar con el paro porque no se ha notificado como corresponde, entonces desde hoy (por ayer) a las 23.45 ingresarán los coches a la empresa. Por el momento, el paro sería para mañana pero podría haber alguna notificación o reunión entonces no sabemos qué puede llegar a pasar”, afirmó Alejandro Quintana, secretario gremial de la UTA-Corrientes.

“No se notificó como corresponde, por ahora el paro será mañana (por hoy). El reclamo que hacemos es que queremos cobrar el mismo porcentaje del área metropolitana de Buenos Aires”, contó a El Litoral.

La inactividad del servicio se daba por una petición de los trabajadores que reclaman un aumento salarial del 50 por ciento.

“Bajo la regla de ‘igual remuneración por igual trabajo’, no vamos a permitir salarios por debajo de la inflación ni haberes inferiores en el interior a los del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por eso hemos resuelto un paro de actividades de 48 horas para todos los trabajadores de colectivos de corta y media distancia del interior del país, a partir de las cero horas del martes 26 del corriente”, indica al final del comunicado firmado por Roberto Carlos Fernández, secretario general de la UTA nacional la semana pasada.

