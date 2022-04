Cerca de 400 personas se movilizaron para pedir justicia por el caso del ginecólogo Dahse

Cerca de 400 personas marcharon en el microcentro correntino durante la mañana del viernes, para pedir justicia por los casos de abuso que involucran al ginecólogo Gerardo Dahse y fueron denunciados durante el último año.

“Pedimos la remoción como médico auditor del Ioscor (Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes) y en el Juzgado de Instrucción pedimos su procesamiento y prisión preventiva”, indicó la abogada Sofía Domínguez. Desde el inicio de las denuncias, el profesional no fue apartado de su cargo y continúa en funciones.

El ginecólogo debía presentarse al declarar hoy, pero la audiencia se suspendió, ya que ayer se le fue denegada la eximición de prisión y defensa apeló, por lo cual la Justicia deberá resolver antes esa situación.

Vale recordar que las acusaciones contra el reconocido médico, de 53 años, comenzaron a hacerse públicas y acumularse a fines de 2021, a partir de la denuncia de una joven de 20 años. La Justicia correntina investiga bajo la carátula de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Todo comenzó cuando una joven de 20 años relató la violencia que sufrió en su consultorio médico, lo que llevó a que al menos 7 mujeres más contaran actos similares, incluso una que padeció el ataque 22 años atrás.

“Pasé a la camilla a ser revisada y noté que no me estaba palpando para ver si había alguna anomalía; él me estaba tocando de más, y ahí me sentí muy vulnerable y meganerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que respondió: “Nadie se va a enterar”. Después de decirle reiteradas veces que no, se me asomó y me lamió el clítoris”, fue la publicación de una joven que decidió contar lo que pasó en una consulta ginecológica en mayo del año pasado.