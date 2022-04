El profesor de una iglesia cristiana negó las acusaciones de abuso sexual

El profesor que enseñaba música en una iglesia cristiana de Santo Tomé se presentó ante la Justicia a declarar por la denuncia en su contra de haber abusado sexualmente de una adolescente hace 4 años.

“Para la fecha que indican yo ya estaba viviendo en Misiones, por lo que es totalmente falso todo lo que se me acusa”, expresó Enrique Fortunato del Valle Quiroz (43) ante el portal Digital Santo Tomé.

Añadió además que está “muy sorprendido con esta acusación y por eso vine hasta Santo Tomé a tratar de desmentir todo. Curiosamente, la madre de esta joven insiste con esto”.

El caso salió a la luz los últimos días de marzo, cuando una mujer denunció de manera pública que un mes antes recurrió a la Justicia, luego de enterarse que su hija, que ahora tiene 16, habría sido abusada sexualmente cuando tenía 12, en la Iglesia Pentecostal de Santo Tomé, ubicada en calles Navajas y Madariaga.

En otro orden de cosas, en el marco del expediente judicial se supo por el portal Urgente Santo Tomé que la adolescente declararía la semana entrante ante cámara Gesell y que el imputado, luego de declarar habría recibido una prohibición de acercamiento hacia la menor.

En tanto que el profesor planteó que fue sorprendido por esta situación y expresó que “la iglesia en cuestión es muy grande, y donde ensayaba el coro de niños, donde participaba esta chica, cantaba con su hermano y otros chicos. Siempre manteníamos distancia, había cerca de 20 metros de distancia desde donde estaba el coro de donde estaban los instrumentos y los músicos. Nunca teníamos contacto físico con los menores”, explicó.

Sin embargo, la madre de la menor planteó que el hecho habría ocurrido al término de las clases, cuando “no la encontré por ninguna parte”, expresó la mujer y agregó que “al rato apareció mi hija, aparentemente bien. Salió de la casa del profesor que vivía en la parte de atrás de la misma iglesia”.

“Los ensayos siempre fueron de forma grupal, no había ocasión de estar solo con un menor. Por lo que yo niego totalmente haber cometido este acto, ni siquiera tuve nunca la intención de hacerlo; inclusive, nunca hablé personalmente con esta menor”, se defendió el profesor.

En la faz legal, Quiroz declaró ante el fiscal de Instrucción y sobre ello agregó: “Estoy muy nervioso, nadie quiere tener problemas con la Justicia. Estoy abrumado por esta acusación, pero tranquilo a la vez, sé que es falso y voy a hacer todo lo posible para que se esclarezca”.

En Posadas también trabaja en una iglesia y esta situación lo estaría afectando allí: “Como saben, todas las iglesias tienen normas, tienen estatutos que se tienen que cumplir, y cargar con una acusación de esta no es fácil. No me queda más que decir que esto de lo que esta señora me acusa es totalmente falso”, concluyó.

