Aclaran que no cambiaron los protocolos sanitarios en el aeropuerto Piragine Niveyro

Ante el anuncio del Ministerio de la Nación de que se elimina el distancimiento social en el Piragine Niveyro, el intendente del aeropuerto de Corrientes, Martin Romero, aclaró que en la estación “se mantiene vigente la obligatoriedad (en lo posible) de la distancia de dos metros”. Explicó a El Litoral que: “Cada provincia es responsable de la situación epidemiológica de su gente”.

El Gobierno nacional informó en el Boletín Oficial que las autoridades sanitarias jurisdiccionales acordaron que seguirán con los cuidados habituales para prevenir las enfermedades respiratorias, pero se eliminará el distanciamiento social de 2 metros de distancia.

Esta decisión se tomó a partir de que, actualmente, se puede observar un impacto favorable de las medidas sanitarias aplicadas. Además de que a nivel regional y en los países limítrofes también disminuyeron los casos.

Incluso, se había emitido un comunicado de la Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario, que es el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, en el que afirmaban que dejaba de tener vigencia el distanciamiento social en las instalaciones. Pero Martin Romero desmintió a El Litoral estas versiones, que circularon en otros medios.

La razón por la que el Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro no se adhiere a estas nuevas medidas se debe a que aún se espera que el ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, confirme estas medidas. Tal y como había aclarado Martin Romero, “si no reciben ninguna notificación de alguna autoridad competente, no acatarán las medidas que establece el parte oficial de la Nación”.

Por lo tanto, las medidas sanitarias en el aeropuerto continúan como hasta ahora. Con el uso adecuado del barbijo en los espacios cerrados, con la correcta ventilación de los ambientes, la higiene de manos, deberán contar con la app Cuidar descargada en los celulares. También se controlará que no tengan síntomas de covid y respeten el distanciamiento social.

Por otro lado, el aeropuerto sigue funcionando con total normalidad y con alta demanda. Ya que en esta semana se habilitaron nuevos vuelos de Buenos Aires a Corrientes. Esto significa un gran crecimiento para el área. Además buscan expandir más rutas y vuelos debido a que cuentan con la infraestructura y los recursos humanos para hacerlo.