El zaguero paraguayo de River Plate, Robert Rojas, sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha durante el partido que el equipo argentino le ganó a Alianza Lima, de Perú, por 1 a 0, el miércoles pasado, por el grupo F de la Copa Libertadores y regresó ayer por la tarde con el plantel para ser operado en Buenos Aires.

“Hay que estar fuerte, no queda otra, agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos, es la primera vez que me lesiono así de mal”, dijo Rojas en diálogo con el programa radial paraguayo “Fútbol a lo Grande”.

En relación a Aldair Rodríguez, el delantero peruano que lo lesionó y que fue a pedirle disculpas al hotel a la madrugada, Rojas contó: “Le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada”.

El defensor regresó desde Lima con el plantel riverplatense debido a que “le acomodaron la fractura en la cancha, así evitaron el desplazamiento y eso posibilitó que regrese a Buenos Aires”, comentó a Télam una fuente riverplatense.

Con una férula especial que le inmovilizó la zona y en muletas, Rojas arribó al aeropuerto de Ezeiza con la delegación y lo trasladaron a su domicilio a la espera de la fecha y el lugar de la operación.

Rojas estará al menos cuatro meses inactivo y se calcula que para mediados de agosto podría estar disponible para trabajar a la par del resto de sus compañeros en la parte final de la temporada.