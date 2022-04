El presidente rechazó la idea de quitar planes a quienes corten calles

La misma semana en que la oposición reclamó que el Gobierno le saque los planes sociales a quienes cortan calles, el presidente Alberto Fernández afirmó que en el Ejecutivo “nunca” pensaron en que “no reciban más recursos los que perciben la Tarjeta Alimentar”.

Al presentar los programas federales “Equipar Ciencia” y “Construir Ciencia”, Fernández señaló que tras firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “nunca” pensaron “que la solución pasaba por dejar de invertir donde la Argentina lo necesita”.

“Algunos pensaron que los acuerdos que indefectiblemente tuvimos que firmar con el Fondo, para poder sobrellevar un problema que heredamos y que hubiéramos preferido no tener, iban a significar postergación. Nadie está postergando a la Argentina y el primero que no va a dejar que la Argentina se postergue soy yo”, subrayó el presidente.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: “Nunca pensamos que la solución pasaba por ajustar la educación, la ciencia o la tecnología. Nunca pensamos que la solución pasa porque los que reciben la tarjeta alimentar no reciban más recursos cuando los están necesitando”.

“Hemos dado demasiadas muestras de que no estamos postergando a la Argentina. En la educación básica, con los programas que hemos lanzado de becas para terminar el colegio secundario. También garantizando la paritaria docente para que no tengamos conflicto y los docentes enseñen. Esto lo único que demuestra es que en la cabeza nuestra no hay otra cosa más que seguir pensando en el crecimiento y el desarrollo económico”, puntualizó.

Respecto de la inflación, Alberto Fernández argumentó: “Estamos en medio de una situación muy compleja, porque no dejamos de advertir los problemas que vivimos en materia inflacionaria. Estamos buscando herramientas, porque hay un conflicto mundial que ha complicado mucho ese escenario. Los precios de los alimentos y la energía volaron, y eso para nosotros también es un problema”.

