Silvina Luna se sinceró al hablar de su salud en El Hotel de los Famosos

Silvina Luna se sinceró en El Hotel de los Famosos al hablar de su salud con Nico Maiques y aseguró que pasó por un largo proceso de aceptación en el que intentó que eso no la defina.

“Con respecto a tu salud, yo sé que vas para adelante y no te victimizás. Me encanta eso. Pero, por momentos, ¿sentís que es una especie de condena?”, le preguntó el participante a la modelo.

Por su parte, Silvina le respondió: “Sí, al principio como que sentía que mi vida estaba totalmente teñida por eso que me había pasado. Con el tiempo, intenté que sea una condición, pero que no me defina”.

NICO MAIQUES CONTÓ CUÁNTO SUFRIÓ PORQUE NO ACEPTABAN SU SEXUALIDAD

Nico Maiques habló en El Hotel de los Famosos a corazón abierto con Silvina Luna de cuánto sufrió porque no aceptaban su sexualidad.

“A mí me pasó lo mismo que a vos pero con la discriminación a mi sexualidad. A los cuatro años empecé a hacer terapia y los psicólogos no me daban la devolución a mí sino a mis padres porque era un nene”, comenzó el actor.

Así, Nico concluyó: “Y les decían ‘hay que hacer algo porque Nicolás va a ser homosexual’. Me querían curar. Hoy hay mucha más libertad, visibilidad. Las cosas se vuelven naturales cuando se ven pero todavía no es natural para mucha gente”.

Fuente: Ciudad.com.ar