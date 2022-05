Mala praxis en Goya: realizaron la autopsia y piden justicia

Luego de la denuncia por mala praxis tras la muerte de una mujer en el Hospital Camilo Muniagurria de Goya realizaron la autopsia y deberán esperar una semana para conocer los resultados. La familia pide que se asigne un juez a la causa para obtener resultados rápidamente. Mario Ponce de León, pareja de la mujer fallecida, contó a El Litoral la necesidad de readecuar sus horarios laborales dentro de la Municipalidad para cuidar a sus hijos.

La exhumación del cuerpo y posterior autopsia se realizaron la semana pasada. La causa está en manos del fiscal Guillermo Barry, del Tribunal Oral Penal (TOP) de esa localidad.

Ahora deberán esperar una semana, según las indicaciones del equipo forense a la familia. Los estudios fueron enviados a Capital para su posterior identificación.

“Voy a ir a hablar en fiscalía para que se asigne un juez a la causa. Pedimos que se apliquen profesionales de Corrientes capital para que no haya malentendidos”, detalló Ponce de León.

Por otro lado, el denunciante solicitó ayuda municipal y de la gobernación la semana pasada en la inauguración de la Fiesta Nacional del Surubí. “Interrumpí el acto de lanzamiento en el hospital y el gobernador me pidió que lo esperara. A la salida me dijo que se iba a comprometer con la causa y me entregó el contacto de alguien del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esperaré el llamado para estos días o llamaré yo”, detalló. Además, el intendente Mariano Hormaechea se habría comprometido a recibir a Ponce de León ayer en el edificio comunal. “No asistió pero entiendo que tiene sus cosas personales. Pero seguiré insistiendo porque se comprometió. Yo trabajo hace seis años en la Municipalidad. Necesito que me contraten para estar bien con los chicos. Antes, mi señora administraba la economía del hogar y ahora estoy solo con mi bebé de cuatro meses y mi nena”, explicó.

“Lo que pido es que haya más médicos capacitados en el hospital para tratar a los vecinos y traer vidas a este mundo. Estamos cansados. Necesitamos justicia por todas las vidas que se atendieron en ese hospital”, dijo.

El caso

Josefa Benitez, esposa y pareja de Mario Ponce de León hace nueve años, murió el 26 de abril en un confuso episodio que le tocará esclarecer a la Justicia, tras la denuncia penal realizada en la Comisaría Cuarta de Goya.

Benitez ingresó por piedras en la vesícula pero se estima que habría muerto por falta de oxígeno. Su esposo denunció a los médicos por mala praxis y relató lo sucedido. Además marcharon por las calles de la ciudad pidiendo justicia.

“Si no hay novedades de la causa para antes de fin de mes, haremos otra marcha en la ciudad”, cerró.

