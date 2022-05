Taragüy reaccionó y volvió al triunfo

Taragüy reaccionó en el complemento, superó a Aguará 23 a 15 y se reencontró con la victoria en el Torneo Regional NEA de rugby. Ayer, en su campo, se vio superado durante los 40 minutos iniciales. Falló a la hora de atacar y el rival aprovechó sus pocas situaciones para adelantarse 8 a 3.

En el complemento, el local salió a presionar, mejoró la posesión y buscó constantemente por donde quebrar la defensa formoseña. Por el centro de la cancha, Agustín de la Vega quebró y habilitó a Valentino Fey, que fue frenado con lo justo sobre los palos, pero la recuperó Albornoz y de palomita apoyó el try que con su propia conversión adelantó a Taragüy 13 a 8.

Desde ese momento, se vio lo mejor del Cuervo, que no bajó la intensidad, aumentó la ventaja (18 a 8) pero Aguará no se resignó, consiguió un try a la salida de un scrum y con la conversión quedó tres puntos abajo (18-15).

La respuesta de Taragüy fue con una jugada de toda la cancha que terminó con un try de De la Vega.

Derrota de San Patricio

Pese a que tuvo un buen arranque en el partido, San Patricio no pudo sostener su nivel de juego y como local perdió contra Sixty 38 a 19.

En el inicio del juego, el equipo correntino se adelantó 7 a 0 y parecía que podía tomar el control del partido, pero no fue así; los delanteros chaqueños fueron muy superiores y a partir de allí llegaron las anotaciones visitantes.