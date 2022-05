Mala praxis en Goya: esperan el resultado autopsia y asignaron un abogado al caso

La familia de la mujer que murió en el hospital de Goya continúa esperando los resultados de la autopsia, y asegura que se trata de un caso de mala praxis. El viudo de la víctima contrató un abogado y convocará a una movilización en reclamo de Justicia.

Una mujer de Goya falleció en el Hospital Camilo Muniagurria tras días de internación. Ingresó por piedras en la vesícula, pero se estima que habría muerto por falta de oxígeno. Su esposo denunció a los médicos por mala praxis la semana pasada. Gustavo Valdés se comprometió con el viudo para asignar seguimiento al caso y aseguró que los resultados estarían el lunes.

“Hoy puse un abogado porque no tuve respuestas del fiscal y el ministro no me llamó. El abogado que me prometieron nunca se contactó y aún no están los resultados de la autopsia”, sostuvo a El Litoral Mario Ponce de León.

“Todavía esperamos los resultados de la autopsia y de anatomía patológica de Corrientes, estaría todo junto”, señaló por su parte a El Litoral Guillermo Barry, fiscal del Tribunal Oral Penal encargado de la causa.

Ponce de León espera aún la comunicación de las autoridades de Corrientes para ver cómo continuará la causa. “Pedí personalmente que no tocaran el cuerpo de mi señora al grupo de forenses de Goya. Al día siguiente, médicos de acá fueron y le hicieron las pericias, nuevamente sin mi consentimiento”, sostuvo Ponce de León.

“Solo quiero que se cumpla lo que hablamos y que en fiscalía se muevan porque el caso del nene fallecido por la denuncia del alacrán no se movió más ni nada”, indicó.

Mañana el viudo asistirá a un medio local de Goya para solicitar el acompañamiento a la población para una movilización y presentar a sus abogados ante la prensa a fin de que se resuelva la denuncia por mala praxis.

El caso

Josefa Benitez, esposa y pareja de Ponce de León hacía nueve años, murió el 26 de abril en un confuso episodio que le tocará esclarecer a la Justicia, tras la denuncia penal realizada en la Comisaría Cuarta de Goya.

Benitez ingresó por piedras en la vesícula, pero se estima que habría muerto por falta de oxígeno. Su esposo denunció a los médicos por mala praxis y relató lo sucedido.

“Si no hay novedades de la causa para antes de fin de mes, haremos otra marcha en la ciudad”, había indicado Ponce de León previamente a El Litoral.

