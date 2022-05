Apelan el sobreseimiento a un personal trainer acusado de abusar de 14 jóvenes

Desde el Ministerio de Justicia apelaron el sobreseimiento y la parte que no hace efectiva la prisión preventiva de un personal trainer y excoreógrafo de una comparsa acusado de abuso sexual reiterado en distintos hechos ocurridos en la capital correntina.

Los abogados de la Asesoría Jurídico Penal representan a 14 víctimas e interpusieron Recursos de Casación y de Apelación contra la parte de la resolución que dispone el sobreseimiento por prescripción, la parte que no hace efectiva la prisión preventiva y uno de los casos que fue encuadrado como abuso sexual simple, cuando debería ser agravado por agravante ultrajante.

El 13 de mayo de 2022, la jueza de Instrucción Nº 3, María Josefina González Cabañas, ordenó el procesamiento del imputado Aroldo Breard, conocido como Aldo Breard, por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante, y abusos sexuales en cuatro hechos distintos reiterados en concurso real”, disponiendo la prisión preventiva, que no se hizo efectiva por estar el imputado con el beneficio de la excarcelación; y además resolviendo, para otro grupo de víctimas, el sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

Los hechos

La mayoría de las víctimas, al momento de sufrir estos graves abusos, eran menores o muy jóvenes.

Negarles el derecho a que se investiguen esos sucesos y, en su caso, a que sean juzgados y eventualmente sancionado su presunto autor implica desconocer nuevamente los principios del Derecho Internacional Público, la jurisprudencia internacional, y la merced a la demora del Estado en reglamentar la garantía de tutela efectiva que tenían las mujeres, consagrando la impunidad por el hecho.

Las víctimas que sufrieron abuso sexual, y además tuvieron el imponderable que el hecho ocurrió meses antes de la entrada vigencia de una ley que por fin las ampara (Ley del Respeto al tiempo de las víctimas, vigente desde el 2015).

“Entendemos que en estos casos es muy injusto y difícil de explicar a las víctimas el por qué algunas quedan incluidas y otras, por el simple paso de unos meses de diferencia, quedan totalmente desamparadas, a pesar de haber hecho todo el esfuerzo psicofísico y valentía de presentar la denuncia y el proceso penal correspondiente’”, opinaron los profesionales del Derecho.

Respecto de la apelación sobre el punto de disponer la prisión preventiva pero que no se hizo efectiva “apelamos ya que si bien el imputado se encuentra gozando de una excarcelación, esta fue concedida con anterioridad a la denuncia de distintos nuevos hechos, que aumentan el riesgo procesal y que ameritan la revocación de la excarcelación.

El imputado se encuentra con 14 prohibiciones de acercamiento vigentes”.

Según trascendió, Breard, en su condición de entrenador de su gimnasio, realizó tocamientos indebidos a las jóvenes con la excusa de tomarles las medidas o palpar la masa muscular.

El personal trainer se presentaba como profesor de Educación Física con cursos de perfeccionamiento en Brasil y Estados Unidos, pero era más conocido por su rol de coreógrafo de una comparsa. Una de las víctimas relató en sus redes sociales, que al mes de iniciado su entrenamiento en el gimnasio “me tocó los pechos, diciéndome que cuando pierda varios kilos se me iban a caer los senos, así que después tenía que colocarme prótesis. Acto seguido bajó su mano hasta mi vagina y me dijo que ahí también se acumulaba grasa. Quedé helada, sin palabras... no volví nunca más”.

