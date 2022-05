Películas dedicadas a los mejores villanos del cine

Este mes, el ciclo de cine gratuito del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne está dedicado a los mejores villanos del cine. Las proyecciones son los viernes a las 19 en el salón azul del CCU (Córdoba 794) y para hoy se anuncia Sin lugar para los débiles de los hermanos Coen (2007).

Sinopsis

Sin lugar para los débiles (No country for old men) es una cinta de drama y suspenso en el que se sigue la pista de un vaquero (Brolin) que se roba dos millones de dólares pertenecientes a un cartel de droga. Pero se cruza con un asesino a sueldo (Bardem) quien planea a toda costa quedarse con el dinero, mientras son investigados por el sheriff del condado (Tommy Lee Jones).

