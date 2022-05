Aranduroga ganó en Formosa y sigue en lo más alto del Regional

La sexta fecha del torneo Regional NEA de rugby que se jugó ayer dejó como saldo un nuevo triunfo de Aranduroga en Formosa que sigue al frente del certamen, la primera victoria de la temporada para San Patricio y la caída de Taraguy en su visita a Resistencia.

Aranduroga se recuperó de la caída sufrida en la fecha anterior y como visitante superó a Aguará 26 a 16 y llegó a los 22 puntos para ser el único líder de la competencia. En el primer tiempo, el equipo correntino ya ganaba 23 a 11 y en el complemento pudo contener la reacción del elenco formoseño para quedarse con la victoria.

En Posadas, San Patricio consiguió su primer triunfo en la presente edición del Regional. Lo hizo frente a Capri por un ajustado 27 a 25 luego de igualar los 40 minutos iniciales en 17.

Con una definición que llegó en la última acción de juego, Taraguy perdió frente a Curne en Monte Alto, Resistencia, 16 a 14. El equipo correntino ganaba el primer tiempo 14 a 5 pero en el segundo no pudo contener a los universitarios que en gran reacción se llevaron el triunfo.

En otro desenlace dramático, Regatas le ganó como visitante 24 a 23. El partido fue con cambios constantes en el marcador, el local ganó el período inicial 20 a 17. En los cuarenta minutos finales, el juego fue cerrado, con pocas acciones para convertir y terminó con triunfo del Remero.

Cumplidas seis fechas, las posiciones del Regional son las siguientes: Aranduroga 22, Curne 18, Sixty 16, Capri 14, Aguará y Regatas Resistencia 13, Taraguy 12 y San Patricio 6.

En la séptima fecha, cierre de la primera rueda, los encuentros previstos son: Aguará vs. Curne, Taraguy vs. Aranduroga, Capri vs. Sixty y Regatas Resistencia vs. San Patricio.