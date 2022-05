En el Ascenso la violencia fue protagonista

El inicio de la séptima fecha del torneo de Primera División B de la Liga Correntina estuvo teñido de hechos violentos, debido a la gresca generalizada que se produjo en los minutos finales del partido disputado en cancha de Ferroviario entre el líder de la zona A, Villa Raquel, y Yaguareté.

Cuando se jugaban 48 de 51 minutos de la segunda parte (se dieron 6 minutos de adición) y el partido estaba igualado 2 a 2, se produjeron incidentes que involucraron a los jugadores de ambos equipos, motivando que el árbitro, Sandro Benítez, diera por finalizado el juego.

Como consecuencia de la gresca, Leonel Morínigo, jugador de Villa Raquel, fue trasladado al Hospital Escuela, al sufrir presuntamente fractura de mandíbula.

El árbitro habría expulsado a los jugadores de Villa Raquel: Francisco Toledo, Ezequiel Lugo, Raúl Quintana, Mario López, Marcos Gauto y Leonardo Torres. En tanto que por Yaguareté vieron la tarjeta roja Jordan Barrientos, José Martínez, Jorge Soto y Alan Torres.

En cuanto al juego, Ezequiel Lugo puso en ventaja a Villa Raquel en el primer tiempo. En el complemento igualó Leonardo Ayala; Nahuel Torres volvió a poner en ventaja al puntero, poniendo el equilibrio definitivo Jonathan Godoy para Yaguareté.

En el mismo grupo, Peñarol superó por 2 a 1 a Independiente. Germán Vallejos y Miguel Ibarra marcaron para el conjunto “mirasol”, mientras que Lautaro Gómez puso el descuento en tiempo agregado. Sobre el final del encuentro fueron expulsados Maximiliano Cáceres del perdedor y Lisandro Mosquera del rival.

En San Luis del Palmar, el partido entre el puntero de la zona B, Juventud Naciente, y uno de sus escoltas, Robinson, finalizó igualado 2 a 2.

Daniel Gómez, de penal, apenas comenzado el juego puso en ventaja al equipo sanluiseño, igualando Franco Ramírez por la misma vía, promediando la etapa. En un emotivo final del juego, Sebastián Sena logró el desequilibrio para el local, pero un minuto después igualó definitivamente Hernán Maidana para el equipo capitalino.

Esta tarde se completará la séptima fecha del Ascenso, con estos encuentros: cancha de Alvear, a las 14, Alumni vs. Talleres. Cancha de Sportivo: 14, Dr. Montaña vs. Deportivo Popular y 16, Barrio Quilmes vs. Soberanía.