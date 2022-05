Perpetua para el primer soldado ruso acusado de crímenes de guerra

Un tribunal de Kiev condenó ayer a cadena perpetua a un soldado ruso de 21 años hallado culpable de crímenes de guerra, en el primer veredicto de este tipo en Ucrania desde el inicio de la invasión lanzada por Moscú el 24 de febrero.

“El tribunal halló que (Vadim) Shishimarin es culpable y lo sentenció a cadena perpetua”, dijo el juez Sergii Agafonov.

Shishimarin, un sargento ruso, admitió durante el juicio que mató a un civil de 62 años en los primeros días de la ofensiva rusa en el noreste de Ucrania, consignó la agencia de noticias AFP.

El soldado se declaró culpable y aseguró frente al tribunal que le disparó al hombre siguiendo la orden de un superior, quien le dijo que el civil estaba manipulando su teléfono celular, con el cual podía estar señalando su ubicación a las fuerzas ucranianas.

En una de las audiencias, el militar miró a los ojos a la viuda del hombre que asesinó y le pidió disculpas.

El abogado defensor de Shishimarin, Victor Ovsianikov, había pedido su absolución amparando la acción criminal en la orden del superior.

Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió ayer en el primer día del Foro Económico de Davos el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia y el "máximo" de sanciones posibles, al tiempo que volvió a reclamar armas para su país. La guerra y las consecuencias para la economía planetaria concentran la atención del foro, que tras dos años de pandemia vuelve a reunir a las élites económicas y políticas del orbe.

"El mundo aún no ha impuesto sanciones contra Rusia que fuercen al país a pagar por sus acciones", dijo el mandatario. "Las sanciones deberían ser las máximas, y creo que todavía no hay esas sanciones contra Rusia”, agregó Zelenski, quien intervino a través de videoconferencia. "Debería haber un embargo del petróleo ruso, todos los bancos rusos deberían ser bloqueados, sin excepciones, habría que abandonar el sector ruso de la tecnología. No debería haber ningún tipo de comercio con Rusia", sostuvo.

Los países occidentales imponen sanciones económicas a Rusia. Pero mientras Estados Unidos y Reino Unido renunciaron a importar petróleo, la Unión Europea no logró todavía un acuerdo sobre la cuestión por la dependencia de algunos de sus miembros del petróleo y el gas rusos. Además, una importante delegación ucraniana, que incluye a miembros del gobierno y del parlamento, está en Suiza para hacer oír las demandas del país.

Zelenski también se refirió a las armas, que su país pide desde el comienzo de la invasión para defenderse. "Ucrania necesita todas las armas que hemos pedido, no solo las que se han proporcionado", dijo.

(EN)