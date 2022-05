Maju Lozano sobre Facundo Arana: "La verdad siempre triunfa"

Luego de los dichos de Romina Gaetani, tras su paso por LAM, Maju Lozano no dudó en volcarse a la red social para sumarse a las palabras de la actriz sobre Facundo Arana.

Gaetani, contó cómo fue la relación con su colega durante las grabaciones de la tira de Pol-ka "Noche y Día" y allí reveló ciertas actitudes violentas por parte de Arana para con su persona.

"Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Tenía arranques que no estaban buenos", expresó en un primer momento.

Luego, tras la insistencia de las panelistas, Romina narró un episodio en una fiesta, donde Arana le susurró al oído una lamentable frase donde la trató de "Puta y falopera".

Ante las declaraciones de Romina, muchos colegas se volcaron a Twitter para apoyar a la actriz y uno de ellos fue el mensaje de la conductora de "Todas las tardes", Maju Lozano que sin dudar escribió.

“Pocos nos escucharon, pero por suerte todo llega. La verdad siempre triunfa, ¡aunque haya que esperarla muchos años!”, expresó.

Maju hace referencia a un fuerte episodio que padeció en el 2014, mientras se encontraba en La 100, cuando el actor irrumpió en la emisora, y fuera del aire abordó, de muy mala manera a la conductora, por una entrevista que le había realizado a su expareja Isabel Macedo.

En su momento, Maju dijo sobre el tema: "Existió el conflicto pero porque él no supo abordarme, me hizo sentir muy incómoda. No estoy acostumbrada a este tipo de situaciones, porque los problemas los trato de resolver educadamente, con respeto y con un café de por medio", dijo en aquel momento sin ahondar en los desafortunados detalles.

Filo News