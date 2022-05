Esquina: denunció a su hermana por tentativa de homicidio

Un hombre denunció penalmente a su hermana por haberlo golpeado y atacado con un martillo en la localidad de Esquina.

Se trata de Santiago Baibiene, quien radicó una denuncia por tentativa de homicidio. “El hecho que desencadenó esta denuncia ocurrió el viernes 20 de mayo, donde mi cliente fue víctima de agresiones físicas, primero verbales y después fue atacado, en un principio, con un martillo. No le alcanzó a pegar, por suerte, él pudo esquivar el golpe, pero luego sí, recibió el impacto en la cara con un palo de escoba”, explicó el abogado Norberto Fernández Codazzi en declaraciones a “La mañana de noticias”.

“Me hice cargo de representarlo porque hay muchos casos donde hay hombres como él que sufren maltratos, en este caso una agresión física que le provocó lesiones leves, dijo el médico policial, pero no dejan de ser importantes, porque no termina solamente en las lesiones. Él está muy asustado, está muy preocupado por su integridad física y tiene miedo, esa es la verdad”. “Hoy tuvimos una audiencia en el Juzgado de Familia y él manifestó otra vez esto, que tenía miedo, porque su hermana, dijo, siempre hizo abuso de poder, prepotencia, no solamente hacia él, sino a los otros integrantes de su familia. Tiene la misma llave del domicilio, que es de su familia, donde él vive, y la denunciada tiene su estudio jurídico en ese lugar y él tiene miedo”, afirmó el letrado.

(NG)