Lacalle Pou le respondió a Fernández sobre el Mercosur

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió a las diferencias que mantiene con Alberto Fernández respecto de la necesidad de una “flexibilización” del Mercosur para lograr acuerdos con otros países, dejando en evidencia una vez más que continúa el debate entre los países miembros por los aranceles externos.

“Estamos en el barco, pensemos quién es la carga”, respondió Lacalle Pou durante una entrevista con la BBC en la que fue consultado por los dichos de Alberto Fernández, quien a fines de marzo de 2021 dijo que quienes piensen que el bloque regional es un “lastre” se pueden tomar “otro barco”.

De esta manera, el mandatario argentino le respondió a su par uruguayo, quien había advertido que el Mercosur “no puede ser un lastre”. “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur”, apuntó Fernández el 26 de marzo de 2021.

