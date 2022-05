Preparan una venta solidaria para ayudar a Kiara, la nena correntina que espera un corazón

Preparan una venta solidaria para ayudar a Kiara, la niña correntina que espera un corazón. Además, solicitan colaboración para conseguir un tipo de leche especial que comenzó a consumir por el tratamiento de salud.

Kiara Mía Romero es una niña de 7 años oriunda de la localidad correntina de Yapeyú, que desde febrero del año pasado se encuentra en lista de emergencia nacional. Debido a su diagnótico de miocardiopatía dilatada avanzada, desde el 2 de agosto de 2021 está internada en Buenos Aires en el Hospital Garraham a la espera de un corazón, donde está acompañada por su familia y los especialistas de la Salud.

Ahora, tras la larga espera, y sin novedades de un corazón, la familia recurre a un llamado a la solidaridad para recaudar fondos y cubrir gastos que se hacen dificiles de afrontar en una situación como esta en la Capital Nacional.

"La obra social ya nos no cubre comida,tampoco leche ni remedios, sólo el alojamiento y los estudios que se le hacen a Kiara. Y yo desde que me quedé sin el cargo de Rectora,tengo muy pocas horas cátedras en Tapebicuá en 5to y 6 año, mí sueldo no da para todos los gastos", contó su mamá, Laura Reyes a ellitoral.com.ar.

Por eso, la familia paterna de Kiara realizará una venta de arroz con pollo en Capital para recaudar fondos. Según indicó su mamá, con ese dinero comprará abrigos para que su hija pueda afrontar el frio invierno bonaerense y también un tipo de leche especial que comenzó a consumir recientemente.

La venta será el 12 de junio y tendrá el valor de una porción por $350 o dos porciones por $600.

Una de las personas a cargo de la venta es Belén, la tía de Kiara que vive en Capital. "Hicimos un grupo de la familia para colaborar con los ingredientes y de esa forma sabremos cuántas porciones tendremos a la venta", contó al respecto a ellitoral.com.ar.

"Todo lo recaudado será para Kiara. Otros recursos no tenemos entonces quisimos hacer esta colaboración", sostuvo.

Para realizar pedidos los vecinos de Capital pueden comunicarse al teléfono 3795 17-0610 a través de WhatsApp.

Cómo avanza la salud de Kiara y qué necesita

La espera del corazón por Kiara se hace eterna pero la familia y allegados mantienen la fe y esperanza. "Kiara tuvo controles generales el jueves, gracias a Dios sigue estable. Aunque desde el 1 de agosto hasta ahora no participó de ningún operativo de trasplante, todavía sin novedades de un corazoncito", relató su mamá.

Ahora, la niña yapeyuana debe consumir un tipo de leche especial en polvo. Es un complemento nutricional completo y balanceado que contiene 5 grupos de nutrientes para apoyar el crecimiento y desarrollo.

Por eso, una amiga de la familia, Sandra Maldonado, se ofreció a intentar conseguir a través de donaciones el suplemento."Ella lo va a recibir y lo va a enviar por correo", resaltó Laura.

El número de contacto de Sandra es +54 9 3794 40-2250 y quienes quieran donar el suplemento pueden contactarla o bien escribir a su cuenta de Facebook "Sandryn Maldonado".