El otro peligro de Twitter con Musk

Por Ricardo Braginski

Publicado en Clarín

La compra de Twitter por parte de Elon Musk dio pie a todo tipo de interpretaciones, casi todas ideológicas. Algunos critican las posturas políticas del magnate estadounidense y argumentan que eso puede afectar a la red social. Otros lo defienden y dicen que garantizará la libertad de expresión: ponen como ejemplo la censura al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por parte de los anteriores dueños de Twitter.

Nadie pone el acento en, quizás, el aspecto más preocupante. Con la inversión y el talento empresario de Musk no hay dudas de que Twitter buscará y hallará la forma de ser rentable. Y eso se reflejará en un algoritmo más eficiente, no tanto para ser de izquierda o derecha, sino para captar y atrapar nuestra atención para que pasemos más tiempo en la plataforma.

Al menos por ahora, esa es la única forma que tienen las redes sociales —que compiten en la llamada “economía de la atención”— para vender más publicidad o ensayar nuevos modelos de negocio.

¿Y por qué esto es preocupante? No tanto por Twitter en particular, sino porque potenciará a todo el ecosistema de apps diseñadas para atrapar nuestra atención. Empresas que se nutren y financian investigaciones en neurociencias, economía del comportamiento y psicología —en universidades de punta— con el fin de crear productos cada vez más “adictivos”.

Todo esto tiene su impacto educativo. El científico francés Stanislas Dehaene se dedicó a investigar cómo funciona el cerebro cuando aprende y encontró que uno de los principales pilares es, justamente, la atención que se presta.

Explica Dehaene que el cerebro selecciona y amplifica información y evita la distracción: donde no se presta atención no se aprende casi nada. Por eso, dice, es clave proveer a los alumnos de lugares donde no haya distracciones y les permita concentrarse.

Hay investigaciones que muestran que las aulas que están muy decoradas, por ejemplo, evitan que el alumno se enfoque y eso baja el rendimiento escolar. Ese fue el motivo por el cual en Francia el Gobierno prohibió en uso de los celulares en las aulas.

“Por supuesto hay software pedagógico diseñado para el aprendizaje, algunos muy buenos, pero esto no es así en el resto de las aplicaciones que normalmente están en un celular: Facebook, Twitter, y demás, que están diseñados para atrapar tu atención y convertirte en adicto. Así es como ellos viven. No están diseñadas para que uno aprenda, ese no es su objetivo. Su objetivo es atrapar tu tiempo para vendérselo a los anunciantes”, dijo Dehaene en una entrevista con Clarín.

No se trata de demonizar a las redes sociales que, bien usadas, amplían el debate democrático y hasta sirvieron para doblegar gobiernos autoritarios. Pero si entran en la escuela, que sea para que los alumnos entiendan la lógica de los algoritmos, tengan una mirada crítica y aprendan cómo se programan.