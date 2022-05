Unne: estudiantes harán una sentada para “estudiar en ambientes sin violadores”

Una agrupación de estudiantes de la Facultad de Veterinaria realizará hoy una sentada en el edificio de la institución para pedir “pedir Justicia y estudiar en ambientes seguros, sin la presencia de violadores”.

La manifestación comenzará a partir de las 8 de la mañana y se hará debido a que un estudiante fue hallado culpable de cometer una violación contra una menor de 14 años, pero no irá preso.

La organización que realiza la marcha se llama Sororidad Veterinaria y rechazan la presencia del joven de 20 años en las aulas de la carrera.

“Nosotros, como comunidad estudiantil, rechazamos que una persona que hizo eso comparta el campus con las compañeras, porque no nos sentimos seguras. Hay muchos estudiantes que no están en conocimiento del hecho. Si hay algún ingresante que no está al tanto quién lo cuida de él”, afirmó Carli Gutiérrez, estudiante de la facultad que forma parte de la agrupación.

La Justicia había informado que el joven podía continuar con sus estudios, aunque debe concurrir a cursos sobre perspectiva de género y nuevas masculinidades y la prohibición de salir luego de la medianoche a cualquier lugar público o privado.

“Tiene ciertos condicionamientos, pero nadie controla eso. Nosotros vamos a hacer la sentada mañana (por hoy) a las 8 y convocamos a todos los estudiantes que quieran asistir y nos quieran acompañar, a los vecinos también. Fue declarado culpable y salió impune, entonces es injusto lo que está pasando y queremos dar a conocer nuestro rechazo”, contó Gutiérrez a El Litoral.

Además, la estudiante sostuvo que la facultad desde el viernes conoce la situación y dijeron que averiguarán qué pueden hacer al respecto, pero que al estar en pleno recambio del decano se ralentiza el accionar de la institución.

El hecho sucedió en 2019, cuando el imputado tenía 17 años. Tras el fallo de la Justicia las estudiantes se manifestarán para que se modifique el fallo y puedan cursar la carrera, según afirmaron.