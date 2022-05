El Parlamento del futuro empieza hoy

Por Marcelo Bermolén

Publicado en Clarín

Cuántos valores expresan nuestros legisladores? ¿Cuánta de su ética responde al ciudadano y no a sus propios intereses? ¿Cuánto —en verdad— están dispuestos a ser controlados? Entre fueros y privilegios, nepotismo, agendas secretas, asesores en las sombras y patrimonios ocultos, navega esta intentona de construir un Parlamento más real y creíble.

Las conclusiones respecto a los Congresos y Parlamentos durante el 2020 —plena pandemia— de la última edición del Latinobarómetro (que mide la apreciación ciudadana respecto de la democracia y sus instituciones en 18 países) son elocuentes.

El parlamento se vislumbra como uno de los estamentos con mayor poder y, paradójicamente, se ubica entre los que menos se confía. En el caso de la Argentina, esa desconfianza es aún más profunda: apenas el 18 % confía en el Congreso.

Desvalorizado en su tarea, más del 80 % de los encuestados de casi todos los países entiende que su producción de leyes se cumple “poco y nada”. Esa percepción, para la Argentina alcanza al 87 %. Como colofón, el Congreso (con el 55 %) encabeza las instituciones cuyos integrantes se encuentran altamente sospechados de estar involucrados en actos de corrupción, porcentaje solo superado por “el Presidente y sus funcionarios” con un 58 %. Esas presunciones se incrementan en el caso argentino, al 63 % y 68 %, respectivamente; y son desplazados por “jueces y magistrados” que encabezan el podio con el 75 %.

Con este nivel de percepción no hay espacio para retroceder. Por convicción o conveniencia, el Congreso va camino a una versión 2.0 que lo muestre moderno, abierto y transparente. Que lo muestre no quiere decir, necesariamente, que lo será.

Portales de “Datos Abiertos” y “Leyes Abiertas”, compromisos co-creados con la sociedad civil en los programas de Congreso Abierto, trasmisiones en vivo, creación de áreas de transparencia, son avances y mejoras. Pero resta un enorme y decisivo camino.

En materia de integridad: no hay una regulación específica de los conflictos de intereses que pudieran tener los legisladores en colisión con el ejercicio de su labor. Ni un registro público y obligatorio, ni un sistema de denuncias abierto en el que cualquier ciudadano pudiera denunciar esas omisiones.

No se ha creado un “registro de la agenda de gestión de intereses”, para que los legisladores dejen constancia pública de con quienes se reúnen y los motivos. Tampoco han elaborado un Código de Ética, un procedimiento ad hoc y una comisión especial que permitan un tratamiento claro, reglado y homogéneo de sus inconductas dentro y fuera del recinto.

No resulta obligatoria la publicación de informes periódicos de gestión como suerte de rendición de cuentas, ni de su información personal de antecedentes. Sigue siendo opaca y dispersa la información sobre sus viajes; tanto como lo es la referida a quienes integran sus cuadros de asesores, porque la conformación de sus equipos técnicos también ilustra sobre el legislador y su actividad.

No se ha regulado la tarea de lobby. Si bien la actividad del cabildeo no está prohibida en la Argentina y es lícita, claramente está sospechada de tráfico de influencias y negociados oscuros.

En materia de acceso a la información pública, en 2018 se dispuso la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública dentro del ámbito del Congreso. Sin embargo, cuatro años después, no se ha conformado la misma ni se designaron a sus autoridades. Un ejemplo más de cómo el Congreso se desobedece a sí mismo. La ética no tiene ideología, la transparencia no tiene grietas, la información es un puente entre el control y el conocimiento. El vallado que protege al edificio del Congreso de la Nación es percibido como una barrera.

No hay excusas, argumentos ni razones para postergar los debates que culminen en leyes y regulaciones que fortalezcan su transparencia y profundicen la participación ciudadana. Su integridad es prioridad. No puede predicarse la luz e iluminarse con linternas. El parlamento del futuro se construye hoy.

* Marcelo Bermolén es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.