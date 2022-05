Video: así fue el desalojo del vendedor de ajo en pleno centro de Corrientes

Personal de la Municipalidad y la Policía de Corrientes decomisaron la mercadería del vendedor de ajo, que se encuentra en La Rioja y Junín, porque “entorpece la parada de colectivos", indicaron fuentes policiales.

Momento de tensión y escándalo se vivió, este jueves por la mañana en pleno centro correntino, cuando personal de la Municipalidad y de la Policía desalojó a "El Gitano", tradicional vendedor de ajo de la esquina céntrica.

Debido a esta situación el hombre cortó el tránsito sobre calle La Rioja y manifestó que no se moverá hasta que le devuelvan su mercadería.

Según los municipales, el trabajador "entorpece la parada de colectivos y a los transeúntes que están en la parada, hace basura y se lo intimó para que no se instale más en el lugar”, dijo uno de los inspectores a Radio Sudamericana.

Por su parte “El Gitano” expresó: “Si yo me voy se tienen que ir todos porque ninguno tiene permiso, todos son unos malandras, la policía no tienen nada que ver ellos me vienen a molestar (por los municipales)”.

“Es un pobre tipo que se gana la vida trabajando y viene todos los días, por qué le sacan las cosas a la gente que quiere trabajar”, manifestó una ciudadana que pasó por el lugar.