Inédito: una princesa del surubí se presentó con su hijo en brazos

María Victoria Rey se despidió anoche de sus atributos como primera princesa de la Fiesta Nacional del Surubí, que se realiza anualmente en la ciudad correntina de Goya. Durante el proceso de elección de su sucesora, varias veces la joven subió al escenario con su hijo en brazos.

"Estamos evolucionando", dijo en su despedida y recibió la ovación del público presente en el Predio Costa Surubí. Además, durante su discurso levantó el tono de voz para anunciar que se considera modificar las normativas de la elección de reina, y así permitir que las madres puedan postularse.

Ella fue elegida en la 44º edición del evento, considerado como elMundial de Pescay realizado en 2019. Entonces llegó a la elección como representante de la barra pesquera "Surubí Pusuca". Luego, dos años de pandemia de coronavirus silenciaron la fiesta y ella debió continuar durante ese lapso con la responsabilidad de promocionar las atracciones turísticas de Corrientes.

"Fui mamá de un hermoso bebé que se llama Fausto.Tiene nueve meses y es lo más importante que tengo en mi vida", señaló Rey emocionada antes de conocer quién la reemplazará en su trabajo. En 2019 fue elegida junto a María Agostina Vecchia como Reina y Ana Laura Gutiérrez como segunda princesa.

Tarea increíble

"Es una frase muy cliché, pero cuando te dicencuando seas mamá, cuando seas papá vas a entender muchas cosas, la verdad es que es cierto, porque todo cambia una vez que sos mamá o sos papá", añadió la joven y pidió al público presente un aplauso "para todas las mamás y todos los papás que hacen una tarea increíble con el cuidado de sus hijos y todo lo que implica estar al cuidado de seres tan chiquitos y tan indefensos". Rey tiene 25 años, es diseñadora gráfica y maquilladora.

"Nació de una princesa, porque te agarró durante tu reinado", le dijo anoche Denise Dumas, la exclusiva conductora de la elección de reina.

Después de dos años en que el evento no se realizó, este viernes por la noche llegó el momento para Rey y sus compañeras de volver a subir al escenario Juan Melero. Pese a los tradicionales protocolos que no permiten que las madres puedan postularse para ser soberanas de la Fiesta, ella decidió cargar con su niño en brazos.

"Lo primero que me preguntaron al bajar del escenario fue qué significaba para mí la Fiesta Nacional del Surubí, en una palabra. Yo dije que para mí la Fiesta del Surubí es la familia y hoy me resuena mucho más esa palabra que cuando me coronaron por primera vez", expresó Rey.