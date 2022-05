Fue médico en Malvinas y viajó a Corrientes para reencontrarse con los excombatientes

Gastón Gómez Cisilín

ggomez@ellitoral.com.ar

Un médico correntino y veterano de Malvinas que vive en Río Negro viajó casi 2.000 kilómetros para reencontrarse con sus antiguos compañeros en la disertación “Malvinas a 40 años del ataque a la flota”, que se realizó el viernes en el Club Regatas en la Capital.

Hugo Cabral, que hoy reside en Choele Choel, es originario de la localidad de Alvear, pero cuando era un niño se trasladó a Santo Tomé junto con su familia donde recibió educación en todos los niveles. Más tarde, al concluir sus estudios secundarios emigró a la capital correntina para estudiar medicina.

En 1982, ya con el título de médico, comenzó el conflicto bélico con el Reino Unido de Gran Bretaña, era médico militar en la escuela naval y llevaba tres años como teniente de fragata en la especialidad de traumatología.

Cabral embarcó en el portaaviones 25 de mayo junto con el cuerpo de sanidad. Por lo tanto, pudo estar cerca de héroes de la patria como José Arca y Owen Cripa.

Su arribo a Corrientes, el viernes, fue para conocer personalmente a quienes disertaron en el Club Regatas, sobre todo al correntino José Arca, que fue piloto de combate de la Armada Argentina, que protagonizó la cruenta batalla de San Carlos durante la Guerra de Malvinas. Aunque su presencia se debe principalmente al teniente de fragata Marcelo Márquez quien era parte de las dos secciones reforzadas de la escuadrilla que hundieron a la Fragata inglesa HMS “Ardent” en el estrecho San Carlos, junto con Arca, Benito Rotolo, Carlos Lecour y Alberto Philippi. La aeronave de Marquez fue derribada por aviones Harrier ingleses y murió en las aguas del océano Atlántico.

“La guerra hermana a las personas, a Marquez no lo conocía porque estaba en el hospital Naval de puerto Belgrano haciendo mi profesión de traumatólogo medico. La guerra nos puso juntos en un mismo camarote del portaaviones que, como la mayoría, son utilizados de a dos. Tuve una relación muy cercana y cuando la guerra se hizo realidad nos hermanamos mucho. Lo sentí realmente como un hermano y me dolió tremendamente cuando me enteré de su derribo; por lo tanto, hice el sacrificio y para mí es un honor estar acá”, contó Cabral.

“El teniente de fragata Marquez era mi compañero de camarote y eso es uno de los principales motivos por los cuales vine y otro para conocer personalmente a Arca ya que no lo conocía. Habíamos intercambiado comunicación telefónica solamente y por medio de otro amigo médico de Corrientes, que es amigo personal de José”, indicó a El Litoral.

El médico, de 68 años, suspendió su agenda y tomó dos vuelos para llegar a Corrientes. “Hice 2.000 kilómetros de ida y vuelta para verlo y abrazarlo a Arca y, con él, recordar y conmemorar la persona de Marcelo Gustavo Marquez, que era un marplatense y argentino de ley”, dijo.

Asimismo, aseguró que la causa Malvinas debe seguir viva en la juventud y que las generaciones futuras de argentinos sientan orgullo por quienes quedaron allá.

“Estoy contento con que el pueblo apoye la gesta de Malvinas porque es una causa que no tiene que morir y el futuro está en la juventud, ellos deben permanecer con la llama encendida y deben comprender el por qué no tiene que ser en vano, los 649 muertos que hemos dejado y de los cientos y cientos de suicidios que hubo en la posguerra”, resaltó.

Luego de la guerra

Tras finalizar el conflicto, Cabral se trasladó al rompehielos Irizar junto con otros doctores para transbordar a 165 heridos en menos de dos horas. “En los tres quirófanos del buque, yo era el único traumatólogo. Tenía el 90% de los heridos con heridas traumatológicas porque eran fracturas expuestas, fue importante el trabajo de sanidad en combate”, concluyó.