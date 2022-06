Facundo Manes dijo que la prohibición del lenguaje inclusivo es “fulbito para la tribuna”

Luego de que el gobierno porteño prohibiera el lenguaje inclusivo en las escuelas, el diputado de Juntos por el Cambio Facundo Manes criticó la medida y afirmó: “Es fulbito para la tribuna”.

“No hay prohibición porque nunca se aprobó el lenguaje inclusivo”, enfatizó Manes al ser entrevistado en Radio Rivadavia a raíz de la polémica desatada por la decisión adoptada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien ordenó que que no se utilicen más expresiones con la “e”, la “x” y el “@” en el aula y en comunicaciones con las familias.

La medida alcanza tanto a las escuelas públicas como a las privadas de Caba y a los tres niveles obligatorios (inicial, primaria y secundaria). “Establézcase que en el ejercicio de sus funciones, los/as docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, ordena la norma oficial.

“Es un debate que no va a lo importante, que es la tragedia educativa que vive el país. No creo que prohibir sea la mejor manera de educar y dar el ejemplo. Así, se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados de los aprendizajes”, cuestionó Manes.

Para el neurólogo, devenido en político y futuro pre-candidato a la presidencia por la UCR, la Argentina atraviesa “problemas educativos serios” y la Ciudad de Buenos Aires no es excepción. “El gobierno de Caba seguramente instala el tema por la idea de abrir un debate político cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo hacer para que los chicos recuperen el aprendizaje perdido durante la pandemia y cómo revertir la tragedia educativa”, remarcó Manes.

El diputado se lamentó de la mala calidad educativa que reina en el país y se mostró ofuscado por los resultados obtenidos en Caba, más allá de que haya sido uno de los distritos que tuvo más presencialidad en estos últimos dos años conviviendo con el coronavirus.

(FB)