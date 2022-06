Peligra el transporte de garrafas de gas en la provincia debido a la escasez de gasoil

El servicio de gas en garrafa de capital y parte del interior se encuentra cada vez más afectado por la escasez de gasoil. Temen que no pueda llegar el camión tanque, que se encarga de abastecer los tubos, y también que no se puedan repartir las garrafas.

La situación es cada vez más delicada con respecto a la posibilidad de que llegue combustible al país, sobre todo en las provincias del Norte, que son las que más sufren la situación.

“Estamos bastante afectados, pero todavía van llegando con lo justo y a veces nos quedamos sin gas porque no llegan a tiempo y hacemos lo que podemos”, afirmó el gerente de la empresa que se encarga de la distribución en la ciudad y algunas localidades del interior.

Además, aseguró que hay temor de que el camión tanque, que es el encargado de traer el gas, pueda tener inconvenientes si no hay gasoil y eso agravaría la situación. Además, podría generar que no haya servicio para la ciudad.

Según una empresa que se encarga de la distribución de garrafas en Capital y localidades del interior como Berón de Astrada, Caá Catí, San Miguel, Colonia Pando y Santa Rosa, entre otras, por el momento está consiguiendo combustible en diferentes lugares y logran llenar los tanques para los camiones que reparten los tubos de manera interna.

Hace unos días, desde el sector indicaron que no podía agudizarse la cuestión porque los camiones no llegarán a las plantas por más que los vehículos que llevan las garrafas se presenten. “Si no hay combustible, no podemos cargar. Y quién nos trae el gas”, dijo.

La problemática del faltante de gasoil se profundizó tanto que alcanzó a 19 provincias e impactó de lleno en los diferentes sectores productivos y otros actores de la economía, como el abastecimiento de alimentos esenciales como frutas y verduras, que provienen del norte del país.

“En lo inmediato, la única solución es importar más gasoil, desgravando los impuestos para que se abarate el producto. Estamos trabajando a nivel político con esa alternativa”, afirmó Carlos Gold, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes.

“Estamos en el peor momento”, aseguró a El Litoral. Por otro lado, desde el ámbito de los productores, contratistas rurales y el transporte de carga reiteraron su preocupación por el alto nivel de afectación que está provocando la falta de provisión del insumo básico en las respectivas actividades. Además, plantearon la preocupación porque no se avizora que en lo inmediato se resuelva la problemática, y eso lo atribuyen a la inacción del Gobierno.

Mientras tanto, uno de los sectores del campo pidió la unidad de todos los eslabones del mismo para organizar una medida de fuerza nacional. Se trata del Grupo Independencia, espacio que organizó el tractorazo a Plaza de Mayo del pasado 23 de abril, desde donde se advirtió por el problema de gasoil, pero también por la falta de insumos y de una política oficial con previsibilidad y confianza, algo que la dirigencia del campo viene reclamando hace tiempo, para expresar todo el potencial y aumentar sus niveles de productividad.

“Sigue siendo muy grande el malestar que hay entre los productores por el faltante de combustible”, dijo a este medio el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

“Es inconcebible que no se haya planificado y sobre todo en este momento donde se necesita terminar la cosecha y avanzar con la siembra de trigo. Estos trabajos se realizan en un tiempo específico y determinado, que tampoco es muy amplio. Esto preocupa seriamente porque no permite desarrollar todo el potencial que se necesita para producir”, agregó.