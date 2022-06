“A mí nadie me reta”

Durante el ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín, que contó con la participación del gobernador Gustavo Valdés y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también hubo ironías y chicanas.

En un momento de la disertación, Massa comenzó a hablar y mientras lo hacía tocaba el brazo del mandatario correntino, y ante esta situación, Valdés dijo: “parece que quiere ser mi novio”, a lo que Massa sonriente contestó: “Mirá que cuento, eh. No puedo contar porque te van a retar en Juntos por el Cambio, si no contaría”. "A mí no me retan", contestó, rápido de reflejos, Valdés. Pero Massa siguió: “No sé, si cuento por ahí sí”.

El divertido ida y vuelta entre el titular de la Cámara Baja y el gobernador correntino contrasta con el duro cruce que habían tenido a finales del año pasado en medio de la tensión entre el oficialismo y Juntos por el Cambio por el rechazo al Presupuesto en el Congreso.

En ese ida y vuelta Valdés había salido al cruce de Massa, quien apuntó que las provincias serán las principales perjudicadas por el rechazo de la oposición al proyecto de presupuesto. "Las declaraciones de Sergio Massa suenan a amenazas. Les falta escuchar un poco a la oposición. Querían tomarnos de rehén y que las provincias opositoras sean las que paguen”, lo cuestionó Valdés.