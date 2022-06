Leo Mayer protagoniza la que podría ser la última actuación de su carrera

El planeta tenis y la afición del deporte en Corrientes tendrá hoy una jornada muy especial. Uno de los mejores exponentes de esta disciplina en el país le dirá adiós definitivamente a la actividad. El correntino Leonardo Mayer (35 años) jugará hoy la ronda inicial del cuadro de dobles del Challenger de esta ciudad. Su compañero será otro comprovinciano, Ignacio Monzón.

En el certamen, que se disputa por segunda ocasión en las instalaciones del Corrientes Tennis Club (CTC), el mismo que cobijó en sus inicios al Yacaré Mayer, la pareja rival estará compuesta por otro correntino, Valentín Velázquez y por el dominicano Nick Hardt. El horario de inicio del partido está previsto para las 18 aproximadamente en la cancha central del CTC.

En octubre del año pasado Leonardo Mayer había anunciado su retiro de la actividad luego de una exitosa carrera, que incluyó la consagración en la Copa Davis en 2016. Además conquistó dos títulos ATP 500, ambos en Hamburgo, en las ediciones de 2014 tras vencer en la final al español David Ferrer, y en la de 2017 merced a un triunfo en la definición sobre el alemán Florian Mayer.

Mayer formó parte de una hazaña única, la conquista de la Davis y quizá irrepetible. Dejó su nombre en las páginas doradas del tenis argentino y a ese aura de campeón le añadió un don de gente difícil de encontrar, que es un detalle saliente de su personalidad para destacar en la hora del adiós.

No obstante, la última función del correntino aún no está escrita.

Fue parte fundamental para que Corrientes volviera a recibir un Challenger como hace siete años atrás. Así se presentó la posibilidad de que se despida ante su público. “En un principio iba a jugar el singles, pero después ya me veía que no llegaba bien al singles. Ir mal entrenado no me gusta. Entonces le dije que iba a jugar el dobles solamente. Ahora estoy entrenando como antes e intentando llegar bien al dobles”, dijo días atrás, quien ahora se dedica a entrenar a tenistas.

Durante la minirrueda de prensa del sábado, tras su primera práctica en Corrientes, Mayer dejó en claro que ya no está más para competir, pero jugar ante su público le demandará un gasto de energía. “Ya no estoy con la cabeza para competir otra vez. Es alto el tema del sacrificio de hacer cosas para la competencia. Hoy (por el sábado pasado), para entrenar a las 11, tuve que venir al gimnasio a las 8.30, ya no estoy para eso. No me da para competir y competir mal, no me gusta. No me genera mucho. Obvio que competir acá en Corrientes me genera algo extra en la motivación. Hay un montón de eventos extras en la semana (el sábado fue el cumpleaños del hermano), es una semana muy agitada. Hay un montón de emociones y por eso hay que tratar de guardar un poco de energía para el dobles sino no me va alcanzar la energía”, señaló el jugador que se puso el traje de despedida.

Antecedentes

En dobles, Leonardo Mayer cuenta con un título. En febrero de 2011 se consagró en el ATP 250 de Buenos Aires. Su compañero en aquella ocasión había sido el austriaco Oliver Marach. Mientras que su mejor ubicación fue en el puesto N° 48, en la última semana de enero de 2019.

La última vez que disputó un partido de dobles en un Challenger fue en Nottingham, en junio del año pasado.