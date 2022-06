El exabrupto de Julia Mengolini contra Ángel de Brito y las panelistas

El enfrentamiento entre Julia Mengolini y Ángel de Brito no es nuevo, pero tuvo un nuevo capítulo que terminó con insultos de la periodista para el conductor de LAM y sus “angelitas”. Todo comenzó cuando el cronista quiso entrevistarla por la crítica que ella habia hecho al reality show de Pampita y todo terminó mal.

“No, no. No me podés agarrar de prepo. Para esas hijas de put… Vos sos divino, pero no voy a hablar con esta gente. No, no. Son unas hijas de put…, de la primer a la última. Ángel de Brito es un hijo de put… que lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo”, lanzó, enojadísima en la puerta de su radio, FutuRock.

“Vos trabajás para gente que es una mierd…, no es culpa tuya. Yo no voy a hablarte y no es con vos, es con ellos”, arrojó al cronista. “¿Me estás filmando ahora? Nunca supe que me estaban filmando y no pongas esto al aire. No tenés mi permiso”, señaló. “No voy a dar una nota a LAM”, culminó ¡Y en el piso se calentaron aún más las cosas!

ÁNGEL DE BRITO Y YANINA LATORRE CONTRAATACARON A JULIA MENGOLINI POR SUS INSULTOS

Las panelistas del ciclo se mostraron muy enojadas por los dichos de la periodista y la primera en salir a contestarle fue Yanina Latorre. “Yo nunca vi una inútil, hija de put…, maltratadora serial que arrancó una columna contra Pampita, porque idiológicamente no están de acuerdo, y parece que si no pensás como ella, te trata de idiota, gil y basura”, se despachó.

“También se reía de mi hija porque sufría y parece que las niñas que tienen plata no pueden llorar. Fumaba porro en el embarazo y lo decía contenta. ¿Y ahora nos dice hija de put… a nosotras que hacemos nuestro trabajo?”, lanzó, encolerizada.

Mientras que Ángel de Brito tampoco se quedó callado. La trató de maleducada y desmintió haberle armado una campaña en su contra.“¿Vos le hiciste una operación?”, le preguntó Andrea Taboada. “De cerebro le tendría que hacer una operación”, aseguró, súper ácido.

