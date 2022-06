Ucrania cree que en agosto retomará el diálogo con Rusia

Ucrania anticipó que espera retomar las negociaciones de paz con Rusia cerca de agosto y una vez que haya logrado “operaciones contraofensivas en ciertas áreas”, especialmente en el este del país, donde se concentran actualmente los combates que dan cuenta de una "feroz batalla" por el control de la ciudad clave de Severodonetsk y sus alrededores.

El principal negociador de Kiev, David Arajamia, indicó que espera retomar los contactos con la parte rusa en agosto, una vez que Kiev haya logrado "operaciones contraofensivas en ciertas áreas".

En sus palabras, se puede considerar un acuerdo mínimo con Rusia si el ejército ucraniano aleja a las tropas enviadas por el Kremlin del territorio o si estas fuerzas se retiran por su cuenta a las posiciones ocupadas previamente al inicio de la invasión, el 24 de febrero.

"Por ejemplo, no tocaríamos la cuestión de Crimea durante varios años. No lo haríamos militarmente, sino diplomáticamente", señaló Arajamia en una entrevista concedida a la emisora Voice of America, en referencia a la península que Rusia se anexó en 2014.

"Estaríamos dispuestos a considerar un acuerdo político, como el que propusimos en Estambul", agregó el jefe negociador, en relación con la última ronda de conversaciones presenciales entre Kiev y Moscú que tuvo lugar el 29 de marzo pasado.

Tras ese encuentro, el Kremlin denunció al gobierno ucraniano por haber interrumpido el diálogo, aunque en simultáneo Kiev acusó a Rusia de la falta de avances en las conversaciones.

Mientras tanto, en el terreno, las autoridades ucranianas informaron hoy de una "feroz batalla" contra las tropas rusas en el este del país, en torno a la localidad de Severodonetsk, una posición clave que las fuerzas de Moscú intentan tomar desde hace semanas para avanzar con su ofensiva en la región del Donbass.

"Ahora la batalla más feroz se sitúa cerca de Severodonetsk", dijo el gobernador de la provincia de Lugansk, Serguei Gaidai, que afirmó que las fuerzas rusas no controlan la totalidad de la ciudad.

"En las localidades vecinas hay combates muy difíciles, en Toshkivska, Zolote. Tratan de avanzar, pero no lo lograron", indicó en un mensaje de Telegram citado por la agencia de noticias AFP.

La autoridad local reportó además que las fuerzas ucranianas lograron derribar un avión ruso y tomaron prisioneros.

El gobernador informó que Lisichansk, la localidad vecina de Severodonetsk, separada por un río, está siendo "duramente bombardeada".

Gaidai reportó de más "destrucción" en la planta química de Azot en Severodonetsk, donde se refugiaron más de 500 personas, incluyendo niños.

Por su parte, las fuerzas prorrusas informaron hoy que todavía no se alcanzó un acuerdo para evacuar esa planta industrial.

"Todavía no hay acuerdo sobre la apertura de un corredor humanitario desde Azot para que tanto civiles como militares depongan las armas", hizo saber el representante en Rusia de la autoproclamada República Popular de Lugansk, aliada de Moscú, Rodion Miroshnik.

