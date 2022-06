Un chat que se filtró devela la interna de los Fort: la feroz discusión que involucra a Felipe, Thomas y su tío Eduardo

Las diferencias entre los Fort parecen no tener fin y esta vez, Thomas, hijo de Jorge y sobrino de Ricardo, realizó una fuerte acusación contra su otro tío, Eduardo, pareja de Rocío Marengo, quien junto con el mayor de los hermanos se ocupa de la fábrica de chocolates.

El joven que además se dedica a la música, compartió un presunto chat entre él y su tío Eduardo que, según pudo saber Teleshow, estaría utilizando el celular de Felipe (hijo de Ricardo) y por eso su nombre en la captura.

“¿Sabés en qué condiciones está la fábrica?”, se ve en la captura de Whatsapp que pregunta Thomas y al mostrarla en Nosotros a la mañana Carlos Monti dice que aunque no termina de quedar todo claro, la frase iría dirigida a Eduardo que responde “Está limpia” a lo que el joven, retruca: “Vacía. Ese es el depósito de producto terminado”.

“Como tu cabeza. Dejate de romperle las pelotas a tu primo. Metete en tus cosas”, contesta su tío ya en un tono más elevado y Thomas lo acusa de quedar expuesto, a lo que éste le responde: “Y vos qué tarado. Me hacés calentar al pedo”.

Tras compartir la mencionada captura, Thomás, nuevamente usó sus redes sociales para reflexionar: “Inducir, manipular, ya es bajo, pero esto es violencia. Cooptar el teléfono de un chico por la fuerza, para negarle el acceso a la información pertinente a sus intereses es una actitud cuasi delictiva”.

“Y lo ventilo porque quisiste hacerlo conmigo cuando tenía su edad. Los viajes, el tío copado, todo el plancito, pero los niños crecen y se vuelven hombres y no perdonan nunca al que se aprovecha de su inocencia. Suerte con el karma, Edu. Se están empezando a filtrar cuestiones muy particulares de esto que se veía venir, que era qué va a pasar con la fábrica cuando Felipe regresara de su viaje por Estados Unidos y reclamara su asiento en el directorio de la empresa. Esto no queda acá”, decía el texto.

Los dueños de la fábrica

Tras la partida de Marta Campa, quien era dueña de la mitad de la fábrica, la porción accionaria de cada uno de los hermanos Fort (Eduardo y Jorge, papá de Thomas y John) es del 33 por ciento, al igual que la de los mellizos Martita y Felipe (que tienen el 16,66 por ciento cada uno). Como dueños de la fábrica de chocolates, los chicos están incluidos, al igual que sus tíos, en la división de ganancias de la misma. Es decir que cuando la empresa distribuye utilidades, ellos perciben los dividendos correspondientes.

Si bien Martita dijo que quiere estudiar algo relacionado al arte, Felipe dijo en varias ocasiones que quiere comenzar a trabajar en el negocio familiar. De hacerlo lo primero será pasar por todos los sectores, como lo hicieron en su momento su padre y sus tíos, para conocer todos los detalles y secretos de la emblemática fábrica de chocolates.

Así las cosas, él, que dijo que entre sus proyectos estaba cambiar el emblemático bocadito de maní Marroc -quiere hacerlo cuatro veces más grande y cuatro veces más rico-. Felipe tiene varias ideas más de golosinas para implementar, cada vez que se le ocurre alguna la anota en su celular. En su momento, aunque quería ser cantante, Ricardo desarrolló varias innovaciones, entre ellas, introdujo al mercado argentino las barras de cereal, que eran muy populares en su Miami querido.

Quién es quién en la familia

Felipe Fort: fundó la fábrica cuando tenía nada más que catorce años. Se casó con Asunción con quien tuvo cuatro hijos: Carlos (papá de Ricardo), Marta, Amelia y Felipe que murió cuando era muy joven.

Carlos Fort: fue quien se hizo cargo del negocio tras la muerte de Felipe y quien hizo de la marca de chocolates, un emblema. Se casó con Marta Campa con quien tuvo tres hijos, Jorge, Eduardo y Ricardo.

Jorge Fort: con el 33 por ciento de las acciones de la empresa, trabaja en la misma desde joven, siguiendo el legado de su padre. Tiene dos hijos, Thomas y John.

Eduardo Fort: al igual que Jorge tiene el 33 por ciento de las acciones de la empresa y trabaja en la misma. Tiene tres hijos, Macarena, Prieto y Angelina (los dos últimos mellizos y menores de edad) fruto de su relación con Karina Antonialli, de quien se separó. Actualmente está en pareja con Rocío Marengo.

Infobae