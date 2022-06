Shakira y Piqué separados: el futbolista le habría sido infiel con una modelo de 20 años

Una de las noticias más sonadas por estos últimos días en el mundo del espectáculo y el entretenimiento mundial es sin duda la de la crisis por la que estarían pasando Shakira y Gerard Piqué en su relación sentimental que, al día de hoy, va por sus doce años de duración.

De todo se ha dicho sobre este tema en la prensa rosa internacional, que por ahora se ha tratado en términos de “al borde de la ruptura” sin confirmarse todavía una separación definitiva, aunque se reporta que el deportista lleva algunos días viviendo en su casa de soltero y que la razón de su distanciamiento con la intérprete de ‘Inevitable’ tendría por protagonista una infidelidad.

¿Quién habría sido el infiel?: Supuestamente Piqué. Estas informaciones surgieron desde medios internacionales como El Periodíco de Barcelona, pues en su podcast, ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, se expresó lo siguiente:

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

En su momento (miécoles 1 de juinio), las periodistas no ampliaron la información respecto de quién sería la mujer con la que el futbolista del Barcelona habría traicionado a su pareja y madre de sus dos únicos hijos: Milan y Sasha, sin embargo, este jueves 2 de junio volvieron a poner el tema sobre la mesa y dieron algunas luces sobre quién sería la joven: “Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, resaltan en un artículo publicado en el citado medio sobre lo dicho por Vázquez y Fa en su podcast.

Aquí vale hacer una aclaración, lo que en España describen como azafata de eventos, se traduce en Colombia a modelo de protocolo.

Todavía se desconoce desde cuándo sabría la cantante colombiana de esta supuesta infidelidad cometida por su pareja y cómo se enteró del tema. Además, ninguno ha emitido palabra alguna sobre esta crisis sentimental por la que estarían pasando.

Por otro lado, han sido varias las veces en que la cantante y el deportista han sido protagonistas de especulaciones sobre rupturas, así como también lo han sido de matrimonio, aunque ellos prefirieron nunca casarse.

“Me gusta como estamos ahora, tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados... está bien”, expresó Piqué en una reciente entrevista (en mayo pasado) con Gary Neville (exfutbolista inglés) sobre por qué no se había casado con la artista barranquillera.

Por lo pronto, solo queda esperar si la pareja decide confirmar estas informaciones que circulan sobre ellos de crisis e infidelidad o si simplemente prefieren manejarlo todo desde el terreno de la privacidad. No sobra mencionar que, sus hijos van por los nueve (Milan) y siete años de edad (Sasha).

Vale recordar que la pareja se conoció durante el Mundial de Sudáfrica del año 2010, poco después dieron inicio a su mediático noviazgo.

Infobae