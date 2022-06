Es correntino y renunció a su trabajo para ir al Mundial  

Un correntino contó que renunció a su trabajo para poder lanzarse en la aventura de seguir a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

Se trata de Harold Flores Vandecaveye, quien estuvo presente el miércoles en la Finalissima, donde Argentina venció por 3 a 0 a Italia y se consagró campeón.

Según contó en declaraciones radiales, el viaje a Londres lo empezó a organizar hace dos meses y medio, estando en Corrientes. "Primero viajé a Miami, y desde allí a Londres, mis padres no sabían de este viaje, y se enteraron al verme en la tele con la estampa de Messi”, dijo el hincha.

“Conseguir las entradas para este partido fue fácil, pero no será así para conseguir entradas para el Mundial, el ticket para este encuentro me salió unos 75 dólares en el sector bajo. Cuando compré la entrada, me puse a ver los vuelos desde Miami hacia Londres, y dentro de todo, los precios son accesibles”, comentó por radio Continental.

En cuanto a la aventura de llegar a Qatar, Vandecaveye aseguró que ya tiene los pasajes y las entradas para los partidos compradas.

“Hasta hace tres semanas trabajaba como cajero en un Pago Fácil”, relató y agregó: “Renuncié a todo para ir al Mundial y luego vivir en Europa”.

"Conseguí entrada para los siete partidos en los que jugará Argentina, los siete tickets me costaron 1700 dólares, y me voy a hospedar en una carpa en el desierto, una opción bastante cómoda y económica, porque las instalaciones están equipadas con camas de dos plazas y aire acondicionado”, adelantó Harold Flores Vandecaveye.

“Mi idea llevar a mi esposa a ver su primer Mundial, si nos sale todo bien, la idea es radicarnos en Europa”, expresó Harold, quien destacó el apoyo de su esposa, con quien recientemente contrajo matrimonio.