Obra pública: la Corte rechazó los planteos de la vicepresidenta

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó ayer los pedidos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández en el juicio que se le sigue por presuntos irregularidades en el otorgamiento de obras públicas viales, por lo que en julio continuará el debate oral y público por ese caso con la etapa de los alegatos de las partes, informaron fuentes tribunalicias.

Por unanimidad, los cuatro jueces del máximo tribunal rechazaron una pericia contable solicitada por la defensa de la vicepresidenta y un pedido de cosa juzgada por entender que los hechos tratados en el proceso oral ya fueron tramitados en otra causa.

Además, la Corte rechazó una queja de competencia del defensor Carlos Beraldi ante la participación de dos salas de la Cámara de Casación, la I y la IV, en distintos momentos del proceso, y la impugnación de los magistrados de la IV.

La Corte consideró que no se probó la “gravedad institucional” que invocó la vicepresidenta y que como no se trata de sentencias definitivas, correspondía rechazarlas, tal como lo hizo finalmente. En lo que se refiere a la pericia contable, el Tribunal Oral Federal 2, que sustancia el juicio conocido como “Vialidad”, rechazó la solicitud por considerar que no correspondía o ya había sido realizada en otras medidas de prueba. Beraldi y el equipo legal de Cristina apeló la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible el recurso y ahí recurrió en queja a la Corte, que este martes avaló lo decidido en las instancias inferiores.

(EN)