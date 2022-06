†

MARÍA ANGÉLICA

CORSO

Q.E.P.D.

Falleció el 21/6/2022. “No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo”. Sus sobrinos y hermana Estela participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. c/367