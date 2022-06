Un ovni habría atacado a fuerzas rusas

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Es sabido que en la mayoría de los conflictos bélicos en todo el mundo, aparecieron extraños objetos volantes no identificados, que dejaron ver como mirando todo, y es más, en algunos casos, como en Vietnam, intervinieron directamente en el conflicto, atacando a un portaaviones norteamericano que, según dicen, llevaba misiles nucleares para lanzarlos sobre el Vietnam, cosa que no pudieron hacer, porque quedaron inutilizados todos sus mecanismos. Hace dos semanas ocurrió un increíble hecho en la invasión rusa a Ucrania, cuando una fuerte caravana de vehículos blindados, fue atacada de improviso por una luz desconocida que apareció de golpe en el cielo y dejó fuera de combate a muchos tanques y vehículos blindados que quedaron totalmente inutilizados, algunos con el cañón del tanque doblado, como si fuera de goma. Nadie supo explicar lo sucedido, pero el hecho ocurrió ante la mirada sorprendida de cientos de testigos. A pesar de la evidencia, los hechos fueron negados, pero ya fueron dados a conocer por algunas agencias internacionales, y no pudieron ser ocultados.

Pero veamos cómo sucedieron los hechos: cada vez que se desata una guerra entre países, por los motivos que sean, sin buscar pretextos ni beligerantes cuestiones que la generen y que terminan en derramamiento de sangre, ciudades arrasadas, bombardeos a puntos supuestamente vedados porque son habitados por civiles, estas acciones de Rusia en su invasión a Ucrania, suelen coincidir con avistamientos de extrañas luces desconocidas o bien supuestas naves de otros mundos, probablemente atraídas por tanta violencia entre seres humanos. Quizás como simples espectadores, algo potencialmente muy probable si es verdad que estos seres no se involucran directamente en nuestra historia, más allá de una versión que afirma que una pequeña facción de alienígenas habría decidido evitar que Vladimir Putin destruya el mundo. Aunque esta vez, en la invasión rusa, en una escalada bélica sin precedentes en los últimos años que, además de cobrar numerosas vidas en ambos bandos. Fuentes periodísticas ucranianas afirmaron que un supuesto ovni de los muchos ya registrados en los últimos tiempos sobre el cielo de ese extenso país, habría destruido un convoy de pesados tanques rusos en suelo enemigo. ¿Es comprobable esta información? Realmente es muy difícil de probar fehacientemente que dicho ataque se haya producido desde un ovni. Pero de igual manera, no se debe olvidar que desde la Segunda Guerra Mundial, los avistajes de extrañas naves o luces esféricas, han existido siempre en conflictos bélicos. Esta vez fue distinto, hubo un ataque directo a uno de los bandos. ¿Pudo ser un arma secreta que les entregaron a los ucranianos para que se defiendan y la prueben? ¿O fue un relámpago celestial de fe? Todo puede ser.

Impactantes testimonios

Según informaron varias cadenas de noticias internacionales, el director de CBN News de Ucrania, afirmó que un ovni destruyó un convoy de tanques rusos que quedaron fuera de combate. En medio de la intensificación de los bombardeos de las fuerzas rusas sobre territorio ucraniano, en varias regiones la ofensiva llega desde cielo y tierra, con ataques de misiles y convoys con tropas y pertrechos para consumar la invasión. Siempre hay una cerrada censura que habitualmente se maneja desde ambos bandos, falseando o escondiendo la información.

Y pasó algo que se suponía podía suceder como en otros casos similares en el mundo, la aparición de extrañas naves en los cielos. Según informó el director mencionado, un grupo de tanques rusos supuestamente fue aniquilado por un misterioso ovni, luego de que las familias ucranianas rezaran a Dios pidiendo ayuda para sus tropas. También se habló de una especie de “relámpago milagroso” que apareció de improviso sobre una columna de tanques rusos y los dejó fuera de combate, totalmente destruídos. En una entrevista para la televisión ucraniana, el director de noticias de Ucrania, relató que un soldado aterrorizado llamó a su padre desde el frente pidiendo ayuda porque las fuerzas rusas avanzaban con todo. El padre rezó pidiendo ayuda a los miembros de su Iglesia, entre todos hicieron una especie de cadena de oración y la ayuda vino desde arriba. Y el milagro se produjo.

Durante la entrevista televisiva, el padre del soldado contó la increíble experiencia que le tocó vivir. “En la noche oscura estaban manteniendo sus posiciones -dijo- y descubrieron que muchos tanques y blindados de la Federación Rusa se acercaban a ellos rápidamente. Tomó el celular y me dijo que teníamos que rezar mucho en ese momento para salvarnos. Yo tomé el teléfono y avisé a muchas familias para que rezaran con mucha fe, porque se estaba en una situación muy peligrosa. Todos juntos comenzamos a rezar pidiendo un milagro”.

Al rato el hijo volvió a llamar a su padre y le dijo: “Hubo un milagro, parecía una nave espacial, ocurrió el ataque de una nave espacial a la columna de tanques. Hubo una especie de relámpago que cayó del cielo y se extendió por sobre la caravana de tanques con muchas chispas”. Por la mañana descubrieron que toda la maquinaria bélica estaba destruida. Los soldados pensaron que era un arma nueva, de la cual ellos no estaban en conocimiento. Pero la verdad es que un rayo caído del cielo los salvó, destruyendo la moderna maquinaria bélica del ejército ruso. Éstos no hablaron nada sobre el incidente de espectaculares características, no reconocieron el ataque, pero sí dieron cuenta de alrededor de 200 bajas, a las que denominaron “pérdidas en acción”. Eran los tripulantes de los tanques. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Eso quizás nunca se sepa, es top secret y máxime en el marco de una guerra en la cual los rusos son los invasores. Después no se habló más del tema en ninguno de los dos bandos beligerantes. Según los datos comentados, confirmados por las agencias de noticias, cada uno es dueño de sacar sus propias conclusiones…