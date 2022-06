Miles de personas protestaron contra la Otan en Madrid

Varios miles de personas se manifestaron ayer en el centro de Madrid para exigir la disolución de la Otan y reclamar la paz, a dos días de la apertura de la cumbre de la Alianza Atlántica que se desarrollará en la capital española y que se centrará en la búsqueda de estrategias para respaldar a Ucrania frente a la invasión de Rusia.

"¡No a la guerra, no a la Otan!" o "Sus guerras no las pagamos" eran algunas de las leyendas que se repetían entre manifestantes, mientras otros sostenían carteles en los que se podían leer mensajes como "Haced la paz, no la guerra" o "Gastos militares para escuelas y hospitales".

En paralelo, varios helicópteros sobrevolaban el desfile por una de las principales avenidas de la capital, donde entre los días 29 y 30 de junio se realizará la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Otan.

Virginia Cádiz, de 74 años, dijo que protestaba "cuarenta años después, nuevamente, contra la Otan". Para David Llorente, un manifestante de 45 años, "la Otan, que se creó durante la guerra, al servicio del imperialismo estadounidense, y se mantuvo sin ningún aporte a la paz".

