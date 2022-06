Josefina Pouso dio las razones por las que terminó su amorío con Jorge Rial

Uno de los affaires más mediáticos de las últimas semanas fue el de Josefina Pouso y Jorge Rial, ya que se difundieron fotos de ambos muy juntos de viaje, y también los protagonistas salieron a hablar sobre el tema. Sin embargo, tomaron caminos separados.

En diálogo con Mitre Live, Pouso indicó que estaba soltera y se refirió al asedio mediático que recibió en estos días. "No siento que los medios hayan sido malos conmigo no, no, porque somos todos compañeros de laburo. Lo que sí me tuvo incómoda fue cuando empezaron a buscarle el pelo al huevo a mi persona, a ver qué tan mala mina podía llegar a ser yo, o qué tan oscura, o qué había ahí detrás de esta mina que que parece copada, para poder tener más horas de aire".

"A mí eso me rompió las pelotas, porque se empezaron a meter en un lugar que yo nunca abrí y empezaron a meter gente que no tiene nada que ver con el medio, que son mi círculo íntimo", agregó.

"Los protagonistas estaban diciendo 'mirá no somos pareja'. Nos vimos un par de veces. Nos pareció copada esta idea, porque somos gente grande. Además, con total libertad y libres los dos, sin ningún compromiso emocional. Pero claro, eso no es noticia y la historia se empezó a desarmar. Había que buscar algo más para que eso siga rindiendo", teorizó.

-¿Sentís que todo esto hizo que se corte la relación, digo tanto que se habló del tema?

-Y, probablemente. Uno toma distancia.

Diario Show