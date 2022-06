Ojeda: “Cerramos nuestro arco, ahora hay que ir por el gol en el de enfrente”

El futbolista de Boca Unidos, Martín Ojeda, lamentó que el equipo siga sin poder sumar los tres puntos de local en el torneo, pero señaló que ahora “queremos ir a Misiones a conseguir los tres puntos que tanto estamos deseando”.

El correntino subió sus acciones con la segunda llegada de Roberto Marioni a la dirección técnica. Jugó de titular, tanto en la visita a Atlético Paraná como el domingo, de local, frente a Sportivo Las Parejas, y no desentonó en ambos encuentros, recostado ligeramente por el sector izquierdo de la mitad de la cancha.

“No podemos sumar de a tres (puntos), aunque al menos no perdimos. Estamos buscando salir de esta mala racha que estamos teniendo de local”, manifestó a la salida de los vestuarios, interrumpiendo una extensa conversación con Julián Gaúna, el buen lateral izquierdo de Sportivo Las Parejas con el que mantiene amistad cuando el año pasado compartieron plantel en Sarmiento de Resistencia.

Ojeda no solo comparte la tarea de recuperación en la mitad de la cancha con sus otros compañeros, sino que también se destaca por su claridad en el primer pase.

“Es un poquito lo que me pide Roberto (Marioni), a la hora de jugar me dice que no me tire al piso (risas), así que me tuve que hacer un poquito el lírico hoy (por el domingo), no pudo ser gol, pero estuvo la intención”, señaló acerca de la pelota quirúrgica que dejó solo a Iván Silva frente al arquero Lencina.

Sportivo de Las Parejas refrendó el domingo en la cancha la campaña que viene cumpliendo en el torneo. “Se plantaron bien en la cancha, es un equipo muy intenso. Nos costó el primer tiempo porque no pudimos tener la pelota. En el segundo tiempo creo que nos acomodamos mejor, empezaron los cambios, y el equipo pudo pararse mejor”, analizó.

A la hora de explicar el mal primer tiempo, contestó: “Nosotros planeamos algo en la semana que no salió, hay que tener en cuenta que el rival también juega. Buscamos equiparar corriendo, porque de jugar como queremos hacerlo no pudimos”, se sinceró.

Emulando a Mostaza Merlo, pero en este caso para pasar la racha negativa, Ojeda dijo que “tenemos que ir paso a paso. Estamos cerrando nuestro arco, y ahora hay que ir a buscar el gol en el arco de enfrente”.

Boca Unidos cerrará la primera rueda el fin de semana, cuando visite a Crucero del Norte, en el primero de dos encuentros consecutivos que tendrá como visitante antes de quedar libre. “Queremos ir a Misiones a conseguir los tres puntos que tanto estamos deseando, solo nos queda seguir trabajando y que se nos den las cosas”, manifestó por último Martín Ojeda.

(RP)