Silvina Luna fue internada: su cuadro de salud "está siendo complicado"

La modelo y ex participante de El Hotel de los famosos, Silvina Luna, permanece internada y su cuadro de salud se encuentra siendo controlado por especialistas ya que "está siendo muy complicado".

Así lo informó la panelista Paula Varela en Socios del Espectáculo, donde dio los detalles de lo sucedido. Silvina se encontraba dando paseo en un yate de uno de sus amigos, y tuvo una caída que le provocó una herida con infección, de modo que debió ser atendida por profesionales en el Hospital Italiano. Lo que preocupa ante su preexistente delicado cuadro de salud, sobre el que contó hace unos días en el marco de su entrevista con Gastón Pauls en Seres Libres.

"Le ingresó una bacteria y los médicos tuvieron que empezar a compensarla y atacarla. Lo que pasa es que frente al cuadro de salud que tiene Silvina permanentemente, está siendo como muy complicado", informó la panelista.

Luego de ser controlada, Silvina decidió externarse. "Se fue a su casa hace dos días y en la noche de ayer, la doctora decidió internarla nuevamente", añadió Varela en el programa de espectáculos televisivo.

"Me dicen que está deprimida. No quiere que los amigos estén cerca y su única familia es su hermano", mencionó, al tiempo que el conductor Adrián Pallares complementó señalando que actualmente Silvina no "hace mucho no quiere aparecer" en los medios.

El estado de salud de Silvina Luna

La modelo sufrió la mala práxis del cirujano plástico Aníbal Lotocki, que le ocasionó secuelas en su cuerpo. "Lo que me pasó me dejó una secuela crónica el cual me ocupo y está latente todo el tiempo (...). Me hice una cirugía estética, la cual fui muy ingenua, muy poca información y confié en un profesional de la salud y puso algo en mi cuerpo que no estaba permitido y me lo pintó como algo muy superficial, sin hablar sobre la consecuencia que esto podría traer. A los tres años me hago un análisis de rutina y se dan cuenta que tengo un problema de calcio y de riñones, investigan y fue por esta operación", detalló el viernes pasado en el ciclo que conduce Pauls por Crónica TV.

"Lamentablemente hasta el día de hoy no, sigo esperanzada que aparezca la medicina. Hubo enojo conmigo, por qué me sometí a eso, por qué buscaba esa seguridad en lo externo, no tenía muy claro dónde estaba parada en ese momento. Estoy en un juicio pero no elijo tener el odio como emoción al médico. No digo que la cirugía estética no sirva, es una rama de la medicina, es para que la gente tenga un bienestar físico y estético, a mucha gente le cambia la vida pero en este caso me topé con una persona que sacrificó la ética por la estética", sostuvo.

